У Верховній Раді ініціювали відставку уряду Шмигаля: процес розпочався

У Верховній Раді стартував збір підписів за відставку прем’єра Дениса Шмигаля та всього уряду. Ініціатором став колишній спікер парламенту Дмитро Разумков, який очолює міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Разумкова.

"Уряд має бути відправлений у відставку – ми з командою «Розумної Політики» ініціюємо цей процес", - наголосив нардеп.

За його словами, Кабмін провалив абсолютно всі напрямки своєї діяльності.

Серед основних проблем Разумков називає дефіцит бюджету, нестачу грошей на армію і загрозу виплат захисникам уже другий рік поспіль.

Також провальною виявилася і міжнародна політика. Через бездіяльність уряду Україна втратили економічний безвіз, а українська економіка – мінімум 3,5 млрд євро на рік.

Разумков також нагадав, що промислове виробництво впало на 6,1%, зросли тарифи і податки, і як наслідок – сотні тисяч закритих ФОПів і втрата робочих місць.

"Зараз має об’єднатися весь парламент, якому цей уряд підзвітний. Тут немає політики. Це крок, який без перебільшення буде рятівним для нашої держави. Бо якщо далі ці невігласи будуть працювати в Кабміні, ми просто втратимо все, все те, що сьогодні боронять наші захисники на фронті. Все те, що робить тил, забезпечуючи і соціальний сектор, і нашу з вами армію", - переконаний Разумков.

Він додав, що якщо у Шмигаля залишилася хоч крапля совісті – він має самостійно піти у відставку.

"Це було б хоч якесь відповідальне рішення після всього, до чого його команда довела країну! І це дозволило б зекономити час який доведеться витратити на підготовку документів для відставки цього уряду", - зауважив Разумков.

Тим часом у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Шмигаля з посади.

Шмигаля не можуть звільнити через воєнний стан

Як пояснив народний депутат Ярослав Железняк, разом із прем’єром у відставку йде весь склад Кабміну.

Але Закон «Про правовий режим воєнного стану» містить діючу статтю №10 «Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади, інших державних органів в умовах воєнного стану». Вона говорить, що «у період дії воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Кабінету Міністрів України».

"Тому так, звільнення премʼєра і обрання нового уряду це є «припинення повноважень КМУ». Тобто прямо заборонено зараз статею 10 закону про воєнний стан. Навіть якщо Шмигаль напише заяву самостійно про відставку", - констатував Железняк.

Відставки в уряді

Народний депутат Олексій Гончаренко нещодавно офіційно вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції України.

Також у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.