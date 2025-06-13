В Верховной Раде инициировали отставку правительства Шмыгаля: процесс начался

В Верховной Раде стартовал сбор подписей за отставку премьера Дениса Шмыгаля и всего правительства. Инициатором стал бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, возглавляющий межфракционное объединение "Умная политика".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Разумкова.

"Правительство должно быть отправлено в отставку – мы с командой "Умной Политики" инициируем этот процесс", — подчеркнул нардеп.

По его словам, Кабмин провалил абсолютно все направления своей деятельности.

Среди основных проблем Разумков называет дефицит бюджета, нехватку денег на армию и угрозу выплат защитникам уже второй год подряд.

Также провальной оказалась и международная политика. Из-за бездействия правительства Украина потеряли экономический безвиз, а украинская экономика – минимум 3,5 млрд евро в год.

Разумков также напомнил, что промышленное производство упало на 6,1%, выросли тарифы и налоги, и как следствие – сотни тысяч закрытых ФЛП и потеря рабочих мест.

"Сейчас должен объединиться весь парламент, которому это правительство подотчетно. Здесь нет политики. Это шаг, который без преувеличения будет спасительным для нашего государства. Ведь если дальше эти невежды будут работать в Кабмине, мы просто потеряем все, все то, что сегодня защищают наши защитники на фронте", - убежден Разумков.

Он добавил, что если у Шмыгаля осталась хоть капля совести – он должен самостоятельно уйти в отставку.

"Это было бы хоть какое-то ответственное решение после всего, до чего его команда довела страну! И это позволило бы сэкономить время, которое придется потратить на подготовку документов для отставки этого правительства", — отметил Разумков.

Тем временем, в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку Шмыгаля с должности.

Шмыгаля не могут уволить из-за военного положения

Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, вместе с премьером в отставку идет весь состав Кабмина.

Но Закон "О правовом режиме военного положения" содержит действующую статью №10 "Недопустимость прекращения полномочий органов государственной власти, других государственных органов в условиях военного положения". Она говорит, что "в период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Кабинета Министров Украины".

"Поэтому так, увольнение премьера и избрание нового правительства это "прекращение полномочий КМУ". То есть прямо запрещено сейчас статьей 10 закона о военном положении. Даже если Шмигаль напишет заявление самостоятельно об отставке", — констатировал Железняк.

Отставки в правительстве

Народный депутат Алексей Гончаренко недавно официально внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и министерки юстиции Украины.

Также в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.