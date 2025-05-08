В Украине на 44% увеличилось закрытие ФЛП: с чем это связано

За первые четыре месяца 2024 года почти 82 тысячи новых ФЛП открылись и почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. На один новосозданный бизнес приходится 1,5 закрытых.

Об этом сообщает "Опендатабот".

На один новый ФЛП приходится 1,5 закрытых

По данным аналитиков, 81 928 ФЛП открылось в Украине с начала 2025 года.

Всего в этом году закрылось на 37 967 ФЛП больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была другой: за тот же период наоборот открылось на 7 166 ФЛП больше, чем закрылось.

Самая популярная отрасль среди новых предпринимателей

Четверть всех новых ФЛП занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Еще 7 129 ФЛП выбрали ИТ и консалтинг в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля – 6 216 новых предпринимателей.

География ФЛП

Больше ФЛП в этом году зарегистрировали в Киеве — 11,6 тысячи или 14.2%. Следует Днепропетровщина — 7,8 тысячи (9.6%) и Львовщина — 6,1 тысячи (7.6%).

В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых фопов были зарегистрированы именно женщинами. Доля мужчин составила всего 39%.

О чем свидетельствует динамика закрытия ФЛП

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что всплеск закрытий ФЛП в начале года скорее связан с закрытием неработающих ФЛП, которым с 1 января возобновили обязанность уплаты ЕСВ.

Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, через несколько недель января было закрыто 61 455 ФЛП. К сравнению, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.

«Закрывались неработающие ФЛП 1 и 2 группы, ведь для них возобновились довоенные правила уплаты ЕСВ. Также был определен ВЗ от минимальной зарплаты на 2025 год — это 800 грн в месяц независимо от того, осуществляют ли они деятельность или нет. открытых ФЛП (20 029) больше закрывшихся (18 477) Так же и в апреле: 21 517 новых — больше, чем закрытых, на 3 899 предпринимателей», — отмечает Данило Гетьманцев.

Он считает, что изменение количества ФЛП не характеризует улучшения или ухудшения экономических процессов в стране, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется для минимизации в уплате налогов или избегания мобилизации. Примером может служить популярная схема использования ФЛП вместо наемных работников.

Заметим, украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛП и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.