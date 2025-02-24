За три года войны в Украине закрылось более полумиллиона бизнесов

Украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛПов и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.

Об этом сообщают аналитики YouControl.

873 825 новых бизнесов

Так, с 24 февраля 2022 года в Украине было зарегистрировано:

104 тыс. — юридических лиц;

769 тыс. — ФЛПов.

Отмечается, что больше всего регистраций новых бизнесов:

143 тыс. — в Киеве,

77 тыс. — в Днепропетровской области,

69 тыс. — во Львовской области.

Сколько бизнесов закрылось

Как отмечают аналитики, за это же время 599 472 предприятия прекратили деятельность.

В частности, более 180 тыс. из вновь созданных бизнесов за эти три года уже прекратили работу.

Как подчеркнули в YouControl, все данные включают как вновь созданные компании, так и перерегистрацию бизнесов, а также все формы собственности — от ФЛП до государственных предприятий.

Заметим, что, несмотря на риски войны, ежемесячно больше ФЛП открывалось, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года ситуация изменилась, что, вероятно, связано с ростом налоговой нагрузки на предпринимателей.

Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, через несколько недель января было закрыто 61 455 ФЛП. К сравнению, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей. Как повлияли на малый и средний бизнес три года полномасштабной войны, читайте по ссылке.