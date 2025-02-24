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За три года войны в Украине закрылось более полумиллиона бизнесов
Украинцы зарегистрировали 873 825 новых ФЛПов и компаний за три года полномасштабной войны. За это же время 599472 субъекта хозяйствования прекратили деятельность.
Об этом сообщают аналитики YouControl.
873 825 новых бизнесов
Так, с 24 февраля 2022 года в Украине было зарегистрировано:
- 104 тыс. — юридических лиц;
- 769 тыс. — ФЛПов.
Отмечается, что больше всего регистраций новых бизнесов:
- 143 тыс. — в Киеве,
- 77 тыс. — в Днепропетровской области,
- 69 тыс. — во Львовской области.
Сколько бизнесов закрылось
Как отмечают аналитики, за это же время 599 472 предприятия прекратили деятельность.
В частности, более 180 тыс. из вновь созданных бизнесов за эти три года уже прекратили работу.
Как подчеркнули в YouControl, все данные включают как вновь созданные компании, так и перерегистрацию бизнесов, а также все формы собственности — от ФЛП до государственных предприятий.
Заметим, что, несмотря на риски войны, ежемесячно больше ФЛП открывалось, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года ситуация изменилась, что, вероятно, связано с ростом налоговой нагрузки на предпринимателей.
Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, через несколько недель января было закрыто 61 455 ФЛП. К сравнению, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей. Как повлияли на малый и средний бизнес три года полномасштабной войны, читайте по ссылке.