В январе закрылось рекордное количество ФЛП: как повлияли на малый и средний бизнес три года большой войны

По данным Единого государственного реестра, более 763 тысяч ФОП было открыто с начала полномасштабного вторжения. В то же время 685 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за это же время. За три года доля женщин-предпринимателей выросла с 40% до 61%. Больше новых дел открылось в столице, на Днепропетровщине и Львовщине.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Какую сферу выбирают

По данным аналитиков, чаще всего открывавшиеся уже после начала полномасштабного вторжения предприниматели выбирали розничную торговлю как основную сферу деятельности — это 28.1% или 214,2 тысячи предпринимателей.

В тройку также попали IT – 9.1% (69,5 тысяч) и оптовая торговля – 7.2% (54,6 тысячи). Но, как отмечают аналитики, до полномасштабного вторжения новых айти-ФЛП в месяц регистрировалось почти вдвое больше.

По сравнению с периодом до начала полномасштабной в 3 раза увеличилось новых дел в сфере почты и курьерской деятельности. В 2,6 раза возросло количество новых ФЛП, связанных с образованием, и в 2,5 раза — в сфере финансов.

В то же время, реже начали открывать дела в сфере ИТ и торговли мото/авто транспортом.

Гендерное распределение предпринимателей

Как отмечают в "Опендатаботе", полномасштабная война и мобилизация заметно повлияли на гендерное распределение предпринимателей.

"Если в январе 2022 года каждый второй новый ФЛП открывали женщины, то сейчас доля таких дел — 61%. Больше женщин-предпринимателей среди новых ФЛП в Хмельницкой (60.5%), Кировоградской (60.1%) и Полтавской областях (59.4%)", — отмечают аналитики.

Они добавляют, что женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, в то время как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике.

Где в Украине больше всего ФЛП

Больше новых ФЛП за время большой войны зарегистрировано в Киеве — 108 536, на Днепропетровщине (68 377) и Львовщине (60 009).

"Фронт подвинул регионы, где бизнесу комфортно работать. Так, в регионах, приближенных к боевым действиям, регистрируют существенно меньше бизнесов: Луганщина — 85%, Херсонщина -67% и Донетчина -60% (в январе 2025 по сравнению с январем 2022)", — подчеркивают.

В то же время увеличилось количество новых предпринимателей в Ровенской (+25%), Ивано-Франковской (+10%) и Черниговской (+10%).

Антирекорд января

Как отмечают в "Опендатабот", несмотря на риски войны, ежемесячно больше ФЛП открывалось, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года ситуация изменилась, что, вероятно, связано с ростом налоговой нагрузки на предпринимателей.

Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: после перерыва почти в месяц нерабочих реестров, через несколько недель января было закрыто 61 455 ФЛП. К сравнению, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.

В общей сложности 126 млрд грн налога уплатили фопы за почти 3 года полномасштабной. Сумма единого налога, уплачиваемая предпринимателями, растет год к году, кроме 2022-го. В прошлом году сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн.

Заметим, 27% из 32 тысяч опрошенных ФЛП планируют закрываться в ближайшее время. В частности, более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.

За первое полугодие 2024 года в Украинезакрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий.