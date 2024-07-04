Закрытие ФЛП в Украине выросло на 54%, а компаний – на 15%

За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний – за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысяч предприятий.

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Об этом сообщает YouControl.Market.

Где закрывали больше всего ФЛП?

По данным аналитиков, почти 92 тысячи ФЛП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше чем за тот же период 2023 года.

Отмечается, что больше всего предпринимателей закрылось в мае и январе – более 16 тысяч ежемесячно.

"Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев – более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи – в Одессе, 3,3 тысячи – в Днепре и 2,8 тысячи – во Львове", - подчеркивают в YouControl.Market.

Среди общин лидерами с наибольшим количеством закрытых ФЛП стали: Криворожская (Днепропетровская область) – 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) – 780 и Белоцерковская (Киевская область) – почти 600.

Как сообщают в YouControl.Market, мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины. Более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысяч (52%) – мужчины.

Больше всего ФЛП закрыли в секторах розничной торговли – более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий – почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг – 9,7 тысяч (60,8%).

Где и какие компании прекращали деятельность чаще всего?

Как сообщают в YouControl.Market, более 1,5 тысяч компаний прекратили деятельность за первое полугодие 2024 года. Прирост закрытия составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Больше предприятий закрыли в Киеве – более 200. Среди областей лидерами по закрытиям стали Днепропетровская – 187, Львовская – 127 и Запорожская – 96.

Среди общин больше компаний закрывали в Криворожской (Днепропетровская область) - 42, Каменской (Днепропетровская область) - 18 и Броварской (Киевская область) - 15.

Секторами лидерами по количеству закрытых предприятий стали оптовая торговля – 194 компании, сделки с недвижимостью – 148 и строительство – 95.

Увеличение закрытия на фоне роста количества регистраций новых бизнесов

Как подчеркивают в YouControl.Market, за первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысяч ФЛП. Эти показатели выросли по сравнению с первым полугодием 2023 года. За аналогичный период 2023 года украинцы зарегистрировали почти 12,5 тысячи компаний и 134 тысячи ФЛП.

"Как ни парадоксально, но тренд на увеличение количества закрытия бизнеса не всегда является свидетельством исключительно негативных тенденций в экономической жизни страны. Во-первых, увеличение закрытия происходит на фоне роста количества регистраций новых компаний и ФЛПов, а значит, это в комплексе свидетельствует об активизации деловой жизни на третий год полномасштабной войны", - объясняет финансовый аналитик YouControl Роман Корнилюк.

Он добавляет, что в 2022 году и частично 2023 году владельцам и ФЛП часто было не до того, чтобы юридически оформлять закрытие своего бизнеса, даже если де-факто бизнес-активность сворачивалась.

"Следовательно часть запросов на закрытие и прекращение в 2024 году – это "отложенный спрос" на юридическое оформление прекращения бизнеса, который на самом деле возник раньше", - констатирует Корнилюк

С чем связано рекордное количество ФЛП в Украине

Как сообщал "Опендатабот", за первые 4 месяца 2024 года прекратила свою деятельность почти 31 тысяча ФЛП. Чаще всего предприниматели закрывают бизнесы в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

В то же время, в Украине по состоянию на 1 мая зарегистрировано 2,03 миллиона физических лиц-предпринимателей. С начала года их количество возросло на 38,1 тыс. человек, но увеличение количества ФЛП не свидетельствует о росте экономики.

"Фактически показатель роста новых ФЛП преобладает над тем, что закрыли свой бизнес в 2024 году на 42,5 тысячи человек", - подчеркнул председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что данные свидетельствуют, что наибольшее количество прекращенных ФЛП как раз в тех регионах, где больше открытых вновь предпринимателей.

Как пояснил нардеп, сокращение ФЛП объясняется иммиграцией, релокацией, истощением лимитов, а уже потом банкротством.

"Так же как и увеличение ФЛП объясняется введением РРО, налоговой оптимизацией, уклонением от военного учета, а уже потом безудержным духом нового предпринимательства", - констатировал Гетманцев.