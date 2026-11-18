18 ноября чиновники и представители крупного украинского бизнеса из разных секторов экономики обсудили проблемы, с которыми сталкиваются предприятия. Среди главных вопросов – бронирование работников, обустройство укрытий, страхование от военных рисков и торговые ограничения ЕС.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр экономики Александр Кравченко по результатам очередного заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства при президенте Украины.

Бронирование работников

По его словам, дефицит кадров остается одной из главных проблем предприятий. Бизнес просит сделать правила бронирования более предсказуемыми для сохранения критически важных специалистов.

В настоящее время правительство работает над упрощением подтверждения критичности предприятий и устранением технических проблем с бронированием через "Дію". Предложения бизнеса относительно изменений в механизм бронирования планируют проработать вместе с Минобороны и Минцифры.

Требования к укрытиям

Во время встречи бы снес также поднял вопрос о стоимости обустройства защитных сооружений, сложных согласований и возможности продолжать работу во время воздушных тревог.

Кабмин планирует пересмотреть требования к защитным сооружениям, упростить процедуры их обустройства и разработать возможности финансирования таких проектов.

"Должны найти баланс между безопасностью людей и непрерывностью работы бизнеса. Поэтому прямо сейчас с правительственной командой работаем над усовершенствованием правил. Уже в ближайшее время представим обновленные правила", — заявил Кравченко.

Страхование от обстрелов

Министр подчеркнул, что масштабы российских атак требуют новых системных решений. В Украине уже действует государственная программа компенсации ущерба и стоимости страхования военных рисков, которая охватывает более 450 компаний. Общий объем потенциального покрытия превышает 9 млрд. грн.

Однако этого недостаточно для нужд предприятий. Поэтому на встрече обсудили создание Фонда первого ущерба. Его планируют наполнить за счет $1 млрд. государственного финансирования и еще $2–3 млрд. от международных партнеров. Фонд должен помогать предприятиям быстрее получать денежные средства после повреждений из-за российских атак.

Ограничение экспорта в ЕС

Еще один вопрос — влияние европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и экспортных квот на украинскую промышленность, в частности, металлургию.

Министр подчеркнул, что из-за войны украинские производители уже имеют более высокие затраты на энергию и логистику. Украина продолжает переговоры с Еврокомиссией по специальным условиям применения CBAM и расширению возможностей беспошлинного экспорта стали. Для этого бизнес должен подготовить расчет влияния торговых ограничений.

По итогам встречи договорились продолжить работу в профильных группах с участием предпринимателей и государственных органов. Цель – подготовить конкретные изменения к правилам и механизмы поддержки бизнеса.

Напомним, с 2026 года себестоимость экспорта украинской стали, цемента, удобрений и другой "углецемисткой" продукции в ЕС может существенно возрасти из-за запуска механизма CBAM — новой европейской экологической пошлины. Украина рассчитывает получить пятилетнюю отсрочку из-за войны, однако юридического решения Брюсселя до сих пор нет.