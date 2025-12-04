CBAM может стоить Украине $3,6 млрд в год и 120 тыс. рабочих мест: дадут ли отсрочку

С 2026 года себестоимость экспорта украинской стали, цемента, удобрений и другой "углеродной" продукции в ЕС может существенно возрасти из-за запуска механизма CBAM — новой европейской экологической пошлины. Украина рассчитывает получить пятилетнюю отсрочку из-за войны, однако юридического решения Брюсселя до сих пор нет. Бизнес предупреждает: без паузы CBAM ударит по экспорту, налогам и десяткам тысяч рабочих мест — по данным Федерации работодателей Украины уже в первый год налоговые поступления упадут на $2,8 млрд, а рабочие места сократятся на 76 тыс. (а к 2035 году падение составит $3,6 млрд и 120). Кроме того, из-за закрытия европейского рынка, Украина рискует оказаться в роли "буферного рынка" для промышленной продукции из третьих стран.

СВАМ (англ. Carbon Border Adjustment Mechanism) — это европейская пошлина на импорт товаров, при производстве которых выделяется много CO₂ (например, стали, цемента или электроэнергии). Его ввели в рамках Европейского зеленого соглашения, чтобы подтолкнуть промышленность ЕС быстрее переходить на более чистые технологии. Идея проста: европейские заводы тратят большие деньги на экологические требования, а импорт из стран без таких правил нет. Так что СВАМ должно выровнять условия, чтобы производители в ЕС не проигрывали конкуренцию более дешевому импорту.

СВАМ, который еще называют "углеродной пошлиной", был разработан Еврокомиссией в 2019-2020 и принят в 2022. Полноценно этот механизм должен заработать в ЕС с 1 января 2026 года, после этого импортеры должны будут покупать CBAM-сертификаты, каждый из которых будет соответствовать тонким выбросам углей.

Еще в 2020 году украинские власти одобрили европейский курс на декарбонизацию экономики, но из-за полномасштабной войны с Россией фокус украинского бизнеса сместился с "зеленой" модернизации к выживанию в условиях перебоев с поставкой электроэнергии и разрушением целых предприятий.

Поэтому если украинская промышленная продукция с 1 января будет подпадать под действие "углеродной пошлины", ее конкурентоспособность существенно упадет, а также снизится экспорт в страны ЕС, который после 2022 года стал основным рынком для значительной части украинской промышленной продукции. По мнению экспертов опрошенных Delo.ua, в результате Украина имеет хорошие шансы на отсрочку от CBAM . Однако есть опасения, что еврокомиссары не пойдут с Украиной компромисс в сфере промышленного загрязнения . по промышленному загрязнению. Тем более, рисков добавило и длительное промедление по этому вопросу со стороны украинского правительства.

Есть ли у Украины шанс на отсрочку

Депутат Верховной Рады и глава парламентского подкомитета по вопросам промышленной политики Муса Магомедов говорит, что в регламенте CBAM есть прямая норма (статья 30.7), определяющая форс-мажорные обстоятельства: страны, пострадавшие от непредсказуемых и разрушительных событий, могут получить отсрочку.

"Мы доказали нашим коллегам в Брюсселе, что полномасштабная война — это именно такое событие. Я думаю, что наиболее реальным для нас будет получение пятилетней отсрочки. Речь идет о временном режиме, за который украинские экспортеры будут освобождены от CBAM или смогут покупать CBAM-сертификаты на льготных".

Он отмечает, что хотя Минэкономики уже работает над переговорами об отсрочке, ни одного юридически закрепленного решения по этому поводу еще нет. Поэтому, если до начала действия нормы осталось меньше месяца, нельзя исключать сценарий, при котором между началом действия CBAM и фактической отсрочкой пройдет определенное время. В течение этого периода украинские экспортеры должны будут платить углеродную пошлину.

Директор консалтинговой компании GMK Center Станислав Зинченко соглашается с тем, что у Украины есть хорошие шансы на отсрочку, поскольку в ЕС Украину рассматривают как потенциального члена блока. При этом он отмечает, что последние 5 лет в украинском правительстве этим вопросом фактически никто не занимался.

"Для вице-премьера по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной этот вопрос не был приоритетным. Ситуация изменилась с середины июля, когда эту должность занял Тарас Качка, который и подал в Еврокомиссию все необходимые документы. Сейчас этот вопрос рассматривается, и есть надежда, что решение будет принято до конца декабря", — говорит Зинченко.

Кроме того, эксперт отмечает, что объемы импорта промышленной продукции в ЕС невелики в отношении европейского рынка. К примеру, общее потребление стали в ЕС в 2024 году составило 127 млн. тонн, а импорт из Украины — всего 3,4 млн. тонн. Украина не является проблемой для европейских производителей по сравнению с Турцией или Китаем.

Что потеряет экономика, если отсрочки не будет

В Федерации работодателей Украины еще в начале 2025 г. исследовали возможные последствия CBAM для украинского бизнеса. По оценке руководительницы проекта "Климатическая платформа ФРУ" Ольги Кулик , в 2023 году украинский экспорт продукции в ЕС, подпадавший под CBAM, составил $3,6 млрд — это 9,9% всего экспорта из Украины. В частности, в 2023 году в ЕС было направлено 78,3% украинского экспорта электроэнергии; 80,7% экспорта алюминия; 82,5% экспорта чёрных металлов и металлопродукции; 86,5% экспорта цемента и цементных клинкеров; а также 90% экспорта удобрений.

Уже в первый год действия ограничений ВВП Украины может снизиться на 4,8%, а экспорт товаров в ЕС — на 7,8%. При этом налоговые поступления в бюджет сократятся на $2,8 млрд в год, а в результате падения деловой активности будет потеряно около 73,1 тыс. рабочих мест. Кроме того, при таком сценарии в 2030-2035 годах общие потери занятости могут составить почти 120 тыс. рабочих мест, а налоговые поступления упадут на $3,6 млрд.

Кулик предупреждает, что в результате CBAM пострадают не только украинские экспортеры, но и их поставщики сырья и материалов на внутреннем рынке.

В отличие от европейских металлургических заводов, работающих в относительно стабильных условиях и получающих от Еврокомиссии миллиардные гранты на декарбонизацию, у украинских металлургов таких возможностей нет. Снижение углеродного следа требует значительных инвестиций, которые ослабленная войной экономика Украины пока не способна привлекать и осваивать, в частности, из-за военных рисков.

Уже четвертый год предприятия Украины работают в условиях чрезвычайных вызовов: они пытаются поддерживать производство и экспорт, несмотря на существенное удорожание основных ресурсов из-за обстрелов со стороны страны-агрессора, уничтожение энергоинфраструктуры, удорожание услуг естественных монополий и острый дефицит кадров. В таких условиях внедрение CBAM против Украины дополнительно снизит нашу конкурентоспособность на европейском рынке, ведь этот механизм еще больше повысит стоимость украинской продукции для импортеров в ЕС.

Угрозы из третьих стран

Помимо прямых рисков от внедрения CBAM бизнес прогнозирует также опосредованные угрозы, связанные с закрытием европейского рынка для импортеров из третьих стран. В таком случае, эти поставщики будут искать новые рынки сбыта, и одним из них может стать украинский рынок. Президент Союза производителей строительных материалов Константин Салий отмечает, что украинский бизнес очень обеспокоен таким сценарием.

"До полномасштабной войны Украина производила 10–11 млн. тонн цемента, а соседняя Турция — около 100 млн. тонн. Сейчас турки пытаются продать свой товар куда угодно, потому что переживают экономический кризис. И они точно не будут медлить с возможностью зайти на украинский рынок, особенно под западные донорские средства".

С этим согласен и Зинченко. Он напоминает, что подобный эффект мировая экономика уже ощутила после того, как президент США Дональд Трамп начал закрывать американский рынок. Теперь ЕС ограничивает доступ через CBAM, а с 1 июля 2026 г. планирует внедрить новую систему торговой защиты рынка стали. В перспективе это может повлечь за собой волну дешевого импорта из Китая, Турции и стран Юго-Восточной Азии на незащищенные рынки.

"Мы очень либеральная страна. Ежемесячно в Украину увеличивается импорт стали из Турции и других стран. Потребление стали в Украине - 3,5 млн тонн в год, и 25-30% из этого - турецкая продукция", — объясняет Зинченко.

Он добавляет, что украинские металлурги сейчас физически не могут конкурировать с турецкими производителями стали, прежде всего потому, что у Турции нет войны и проблем с энергетикой. К тому же там дешевле электроэнергия, логистика и более низкие налоги.

Магомедов также отмечает, что после закрытия рынка ЕС, Украина может оказаться в роли буферного рынка. В этих условиях конкуренция с импортом будет очень сложной для отечественных промышленников, работающих под постоянной угрозой обстрелов и нестабильностью энергосистемы. По мнению нардепа, Украина должна внедрять механизмы защиты внутреннего рынка, но так, чтобы не нарушать обязательства перед международными партнерами.