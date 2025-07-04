Еврокомиссия ждет официального запроса от Украины об отсрочке углеродного налога

Еврокомиссия может отсрочить полноценное введение углеродного налога (CBAM) для Украины до 1 февраля 2027 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.

Как отмечается в сообщении, налог на CO₂ может стать тяжелым бременем для украинской промышленности.

Хотя Еврокомиссия готова отложить полный ввод тарифа для Украины до 2027 года, страна пока не подала официальную заявку на такую отсрочку.

В Украине отсутствует система мониторинга выбросов в продукции, поэтому будут применяться высокие стандартные ставки, что сделает украинскую продукцию менее конкурентной.

CBAM предусматривает, что производители из-за пределов ЕС будут платить за выбросы углекислого газа, чтобы уравнять условия конкуренции с европейскими компаниями, уже работающими в условиях углеродного налога.

Отложение внедрения СВАМ дало бы Украине возможность адаптироваться к новым условиям, что особенно важно во время войны. Страна сталкивается с разрушенной инфраструктурой, более 70% поврежденной энергосистемы и ограниченным доступом предприятий к ресурсам.

Наибольший ущерб от СВАМ ожидается украинской металлургии, которая обеспечивала 15% товарного экспорта в 2024 году.

По оценкам, введение СВАМ может уменьшить экспорт в ЕС на 40%, что равняется потерям в $1,6 млрд.

Напомним, с 1 января 2026 года на территории ЕС начнет действовать европейский углеродный налог СВАМ. В настоящее время Европейский Союз остается ключевым торговым партнером Украины. Поскольку налог накладывается на продукцию с высокими выбросами CO₂, это создает дополнительные препятствия отечественным производителям, особенно металлургической и химической отраслей. По оценкам экспертов из-за введения углеродного налога Украина может потерять $ 4,7 млрд экспорта за пять лет.