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Свинина, курятина и яйца: украинские производители могут получить новые рынки сбыта

Сергей Ткачук, встреча с делегациями ЕС и Филиппин
Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук провел встречу с делегациями ЕС и Филиппин / Госпродпотребслужба

Украина работает над открытием рынка Филиппин для свинины и мяса птицы и расширением экспорта в ЕС. Для этого стороны обсуждают проверки украинских предприятий и правила допуска продукции на иностранные рынки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродслужба по результатам встречи с делегациями ЕС и Филиппин.

Экспорт свинины и курятины на Филиппины

С торговым представителем Филиппин обсудили дальнейшие шаги по открытию рынка этой страны для украинской свинины, мяса птицы и продуктов из него.

Во время предварительного визита в Филиппин стороны договорились о совместном физическом аудите украинских мощностей по производству свинины и мяса птицы. Украинская сторона предложила начать его в гибридном формате: провести начальный этап онлайн, а проверки на предприятиях - во время визита филиппинских специалистов в Украину.

Для проверки предложили предприятия, расположенные примерно в 100 км от западной границы и вдали от линии боевых действий. Филиппинская сторона должна рассмотреть такой формат. Полностью дистанционный аудит она пока не поддерживает.

Какие вопросы Украина обсуждает с ЕС

Стороны рассмотрели условия экспорта инкубационных яиц и суточных цыплят. Европейская комиссия настаивает на физическом аудите предприятий.

Украина предложила проверить производство во Львовской, Волынской или Винницкой областях. Предприятия в других регионах, в частности, Днепропетровской области, смогут получить разрешение на экспорт после отдельной проверки.

Также обсудили экспорт термически обработанных продуктов из свинины. Вернуться к этому вопросу стороны планируют 27 ноября на встрече Украина – ЕС.

Отдельной темой стало взаимное признание регионализации по болезням животных. Это означает, что торговые ограничения должны учитывать ситуацию в конкретных регионах, а не автоматически распространяться по всей стране.

Украина уже признала регионализацию ЕС по африканской чуме свиней и начала процесс по болезни Ньюкасла в Венгрии, поэтому настаивает на применении аналогичного подхода к украинским регионам при введении ограничений.

Напомним, с начала 2026 года Украина согласовала 29 новых направлений экспорта продукции в 13 странах и ЕС. Это самый большой годовой показатель по меньшей мере с 2022 года. Среди товаров – мука, яйца, молочные продукты, мясо и корма для животных.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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