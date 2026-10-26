Украина согласовала 29 новых направлений экспорта: какие товары будут продавать за границу

С начала 2026 года Украина согласовала 29 новых направлений экспорта продукции в 13 странах и ЕС. Это самый большой годовой показатель по меньшей мере с 2022 года. Среди товаров – мука, яйца, молочные продукты, мясо и корма для животных.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Госпродслужба.

Какие страны открыли рынки

Новые направления включают рынки Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В частности, в Китай согласован экспорт муки, во Вьетнам и Египет — яичные продукты, в Чили — молоко и молочную продукцию.

Также Украина получила согласование на поставку:

крупного рогатого скота в Алжир для убоя, откорма и племенного разведения;

овец для убоя в Египет;

говядины и продуктов из нее в Ирак, Грузию и Кот-д'Ивуар.

Кроме того, в Египет теперь украинские производители могут поставлять столовые яйца, яичные и рыбные продукты, а в Кот-д'Ивуар мясо птицы и продукцию из него .

Соглашение для кормов и растений

Отдельные согласования касаются кормов для животных: в Египет и Республику Корею — корма для домашних животных, в Албанию — переработанные корма, в Грузию — корма растительного происхождения.

По данным службы, для экспорта в ЕС также согласованы поставки растений для посадки вишни и ее гибридов, а также посадочного материала восьми видов клена. В Молдову можно будет экспортировать живые улитки, их икру и отдельные категории мясной продукции.

Новые согласования относятся как к сырью, так и к продуктам переработки. Они расширяют список товаров, которые украинские предприятия могут поставлять на зарубежные рынки.

"Открытие каждого нового направления - это конкретный результат совместной работы государства и украинских производителей. Мы расширяем географию экспорта и одновременно создаем возможности для поставки продукции переработки", - отметил председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Напомним, за прошлый год работа команды специалистов, МИД и Минэкономики позволила открыть двери для украинского бизнеса в 19 новых странах .