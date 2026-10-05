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Более 3 млн тонн в месяц: Украина существенно увеличила экспорт агропродукции
В сентябре 2026 года Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции – на 41,5% больше, чем месяцем ранее. Более всего возросли поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В частности, экспорт пшеницы за месяц увеличился почти на 79%, а жмыхи масличных культур — на 83,4%.
Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".
Экспорт агропродукции Украины резко возрос
На зерновые, масличные культуры, растительные масла и жмыхи пришлось около 2,65 млн. тонн экспорта, или 87,2% от общего объема. Для сравнения, в августе доля этих категорий составила 83,1%.
Заметнее всего вырос экспорт зерновых - на 50,4%, до 1,49 млн тонн. Ключевым драйвером стала пшеница: ее поставки увеличились с 612,7 тыс. тонн в августе до 1,09 млн. тонн в сентябре. Таким образом, за месяц экспорт пшеницы вырос на 78,6%.
В то же время, объемы экспорта кукурузы почти не изменились и составили 306,8 тыс. тонн. Поставки ячменя выросли на 16,9% – до 80,3 тыс. тонн.
Рапс остается основным в экспорте
Экспорт масличных культур в сентябре вырос до 494,5 тыс. тонн. Наибольшую долю в нем составил рапс - 428,7 тыс. тонн, что на 46,5% больше августовского показателя.
Поставки сои также продемонстрировали положительную динамику: ее экспорт вырос на 24,3% – до 36,2 тыс. тонн.
Общий экспорт растительных масел в сентябре составил 323,5 тыс. тонн, увеличившись на 15,8% по сравнению с августом.
При этом поставки подсолнечного масла практически не изменились – 146,6 тыс. тонн. В то же время экспорт рапсового масла вырос на 61,9% - до 154,5 тыс. тонн.
Экспорт жмыха вырос более чем на 80%
Наибольшую месячную динамику среди основных категорий агроэкспорта продемонстрировал жмых масличных культур. В сентябре ее поставки выросли на 83,4% – до 343,4 тыс. тонн.
Основной прирост обеспечил подсолнечный жмых: его экспорт увеличился в 2,6 раза, до 285,4 тыс. тонн.
В то же время поставки соевого жмыха сократились на 24,9% - до 58 тыс. тонн.
Таким образом, в сентябре основной рост украинского агроэкспорта пришелся на зерновые, рапс, рапсовое масло и продукты переработки масличных культур.
Напомним, фьючерсы на пшеницу демонстрируют рост третий день подряд. Это происходит на фоне заявлений России о возможной эскалации боевых действий, что создает риск дальнейших перебоев с мировыми поставками зерна через Черное море.