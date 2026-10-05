UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

44,98

44,80

EUR

51,20

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Более 3 млн тонн в месяц: Украина существенно увеличила экспорт агропродукции

зерно
Экспорт агропродукции Украины резко вырос в сентябре / Depositphotos

В сентябре 2026 года Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции – на 41,5% больше, чем месяцем ранее. Более всего возросли поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. В частности, экспорт пшеницы за месяц увеличился почти на 79%, а жмыхи масличных культур — на 83,4%.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Экспорт агропродукции Украины резко возрос

На зерновые, масличные культуры, растительные масла и жмыхи пришлось около 2,65 млн. тонн экспорта, или 87,2% от общего объема. Для сравнения, в августе доля этих категорий составила 83,1%.

Заметнее всего вырос экспорт зерновых - на 50,4%, до 1,49 млн тонн. Ключевым драйвером стала пшеница: ее поставки увеличились с 612,7 тыс. тонн в августе до 1,09 млн. тонн в сентябре. Таким образом, за месяц экспорт пшеницы вырос на 78,6%.

В то же время, объемы экспорта кукурузы почти не изменились и составили 306,8 тыс. тонн. Поставки ячменя выросли на 16,9% – до 80,3 тыс. тонн.

Рапс остается основным в экспорте

Экспорт масличных культур в сентябре вырос до 494,5 тыс. тонн. Наибольшую долю в нем составил рапс - 428,7 тыс. тонн, что на 46,5% больше августовского показателя.

Поставки сои также продемонстрировали положительную динамику: ее экспорт вырос на 24,3% – до 36,2 тыс. тонн.

Общий экспорт растительных масел в сентябре составил 323,5 тыс. тонн, увеличившись на 15,8% по сравнению с августом.

При этом поставки подсолнечного масла практически не изменились – 146,6 тыс. тонн. В то же время экспорт рапсового масла вырос на 61,9% - до 154,5 тыс. тонн.

Экспорт жмыха вырос более чем на 80%

Наибольшую месячную динамику среди основных категорий агроэкспорта продемонстрировал жмых масличных культур. В сентябре ее поставки выросли на 83,4% – до 343,4 тыс. тонн.

Основной прирост обеспечил подсолнечный жмых: его экспорт увеличился в 2,6 раза, до 285,4 тыс. тонн.

В то же время поставки соевого жмыха сократились на 24,9% - до 58 тыс. тонн.

Таким образом, в сентябре основной рост украинского агроэкспорта пришелся на зерновые, рапс, рапсовое масло и продукты переработки масличных культур.

Напомним, фьючерсы на пшеницу демонстрируют рост третий день подряд. Это происходит на фоне заявлений России о возможной эскалации боевых действий, что создает риск дальнейших перебоев с мировыми поставками зерна через Черное море.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности