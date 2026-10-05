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Новости
Дата публикации

Мировые цены на пшеницу стремительно растут из-за угроз России усилить удары по Украине

пшеница
Мировые цены на пшеницу стремительно растут / Depositphotos

Фьючерсы на пшеницу демонстрируют рост на третий день подряд. Это происходит на фоне заявлений России о возможной эскалации боевых действий, что создает риск дальнейших перебоев с мировыми поставками зерна через Черное море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Самый активный контракт на пшеницу в Чикаго в понедельник поднялся в цене на 1% перед тем, как несколько скорректировать показатели. Пока зерно переживает самую длительную серию подорожания за последний месяц.

Рост котировок начался после воскресного обращения Министерства обороны РФ, в котором российское правительство пригрозило усилить удары по инфраструктуре Украины.

С июля поставки пшеницы из Черного моря — одного из ключевых торговых коридоров для агропродукции в мире — уже испытывают серьезные ограничения.

Любая новая эскалация конфликта способна помешать усилиям Турции по защите зерновых поставок в регионе.

По мнению аналитиков CRM AgriCommodities, посредничество Турции с течением времени может возобновить экспорт, однако достижение договоренностей может растянуться на месяцы.

В пятничной записке эксперты отмечают, что реальный прогресс в переговорах впоследствии снимет премию за риск, в то время как новые перебои будут продолжать поддерживать высокие цены на рынке.

Напомним, наибольший удар от зернового кризиса испытывает Азия, куда черноморское зерно практически не поступает. К примеру, Индонезия в сентябре сократила импорт из этого региона до минимальных показателей. Местные мукомели вынуждены переориентироваться на рынки Аргентины и Австралии, платя за сырье на четверть больше по сравнению с прошлогодними ценами на черноморскую пшеницу.

Автор:
Татьяна Бессараб

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