Мировые цены на пшеницу стремительно растут из-за блокады Черного моря

Мировые покупатели пшеницы, долго выжидавшие с закупками из-за истощения запасов, скоро начнут платить гораздо больше. Война между Россией и Украиной почти полностью остановила вывоз зерна из Черного моря из-за постоянных угроз кораблям и портам.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Это спровоцировало стремительный рост мировых цен, в частности фьючерсы в Чикаго подскочили до трехлетнего максимума.

Импортеры в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, надеявшиеся на восстановление черноморской логистики, вынуждены искать дорогих альтернативных поставщиков, что чревато очередной волной глобальной продовольственной инфляции.

Азиатские мукомолы бьют тревогу

Наибольший удар от зернового кризиса испытывает Азия, куда черноморское зерно практически не поступает. К примеру, Индонезия в сентябре сократила импорт из этого региона до минимальных показателей.

Местные мукомели вынуждены переориентироваться на рынки Аргентины и Австралии, платя за сырье на четверть больше по сравнению с прошлогодними ценами на черноморскую пшеницу.

Из-за нехватки финансовых ресурсов и невозможности полностью перевести удорожание на конечных потребителей, многие предприятия переходят на мелкие партии и работают на пониженных мощностях, ожидая дальнейшего обострения конкуренции до конца года.

Египет спасается от дефицита пшеницы

Ведущие импортеры Ближнего Востока и Северной Африки имеют временную передышку благодаря недавнему внутреннему сбору урожая и остаткам собственных запасов.

В частности, Египет существенно сократил объемы закупок из России и Украины, одновременно диверсифицируя поставки за счет Франции и других европейских стран.

Однако часть египетских предприятий продолжает сознательно сдерживать закупки больших объемов в надежде на возобновление переговоров между воюющими странами и резкое снижение рыночных цен при разблокировании морского судоходства.

Напомним, украинская пшеница активно едет через румынский порт Констанца, но уже в октябре ситуация усложнится из-за начала экспорта кукурузы. Поэтому культурам придется конкурировать за транспорт, что может замедлить поставки пшеницы.