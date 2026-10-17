Трамп отказался применять "адские санкции" против России по закону Грэма

Президент США Дональд Трамп отказался от применения ряда новых санкций и пошлин против России, предусмотренных законом Линдси Грэмма. Среди них — 500% пошлины на российские товары и 100% пошлины для крупнейших покупателей российских нефти и газа.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на указ президента США, обнародованный Белым домом.

Трамп воспользовался положением закона, позволяющим президенту отказаться от применения предусмотренных им санкций, ограничений и пошлин, если это отвечает национальным интересам США.

Президент сообщил, что уже передал Конгрессу соответствующее обоснование.

"Я этим отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэмма. Я подал Конгрессу подтверждение того, что выдача такого отказа в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", – говорится в указе.

Закон предусматривает повышение ставки пошлины на товары из России на 500%. Кроме того, товары из пяти стран, являющихся крупнейшими импортерами российской сырой нефти и природного газа, должны облагаться дополнительной пошлиной в 100%, если эти страны будут осуществлять новые закупки российских энергоносителей с 18 октября 2026 года.

Еще 100% пошлина предусматривалась для товаров из пяти стран, наиболее способствующих обходу санкций против российской нефти.

Однако своим указом Трамп отказался от применения этих пошлин, а также ряда других санкций и ограничений, предусмотренных законом Грэмма. Отказ будет действовать, пока президент США или госсекретарь не решат, что необходимы дальнейшие действия.

При этом указ не отменяет санкции против России, действовавших до вступления в силу закона Грэмма.

Напомним, накануне американские конгрессмены призвали Трампа ввести санкции против России и Ирана, предусмотренные законом Грэма, до 18 октября. Законодатели заявляли, что эти ограничения должны усилить экономическое давление на Кремль.