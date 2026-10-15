Соглашение с Путиным не сработало: дизель в США снова подорожал после обещаний Трампа

Оптовая биржевая цена дизельного горючего в США после кратковременного снижения превысила показатели, на которых находилась до объявления Дональдом Трампом договоренностей с Владимиром Путиным по импорту российского топлива.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что цены на топливо для фермеров, дальнобойщиков и мирового рынка будут стремительно падать благодаря договоренностям с Москвой.

После этого заявления котировки ноябрьских фьючерсов опустились с 4,88 доллара до 4,74 доллара за галлон. Однако уже на текущей неделе цена поднималась до 4,98 доллара за галлон, а в среду находилась на отметке 4,87 доллара за галлон.

Почему рынок не верит в российские поставки

По утверждениям Трампа, Россия должна была немедленно отправить более 300 тысяч тонн горючего (2,25 миллиона баррелей), после чего поставить еще 500 тысяч тонн в ноябре, затем еще 1 миллион тонн, а также дополнительные 300 тысяч тонн в зависимости от состояния российских заводов. Эксперты отмечают нереалистичность влияния этих объемов на цены:

внутреннее потребление дизеля в США составляет около 3,8 миллиона баррелей в сутки, из-за чего заявленные поставки не способны существенно повлиять на стоимость горючего на АЗС;

танкерам из РФ необходимо более двух недель для перехода в американские порты, поэтому до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября топливо физически не поступит;

практические договоренности о транспортировке и фрахте судов пока не достигнуты;

сделки несут существенные правовые риски для американских компаний из-за закона 2022 года об эмбарго на энергоносители из РФ, несмотря на временную лицензию Минфина США до 7 апреля 2027 года.

Розничные цены и состояние переработки в РФ

Розничные цены на топливо в США в начале октября достигали рекордных 6,53 доллара за галлон и, по оценкам аналитиков рынка из "Gulf Oil" и "GasBuddy", в ближайшее время будут удерживаться на уровне около 6 долларов за галлон.

Заявления российских властей о способности выйти до конца года на объем экспорта 3–3,5 миллиона тонн вызывают сомнения аналитиков. К 2025 году среднемесячный морской экспорт дизеля из РФ составлял 2,6 млн тонн.

Сейчас российские НПЗ производят примерно 5,8 миллиона тонн в месяц, из которых для поставок за границу может быть доступно всего от 1,2 до 2 миллионов тонн. Кроме того, возможности экспорта серьезно ограничивают удары украинских сил по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, из-за которых вывоз топлива без дефицита на внутреннем рынке РФ становится невозможен.

Напомним, ранее сообщалось о соглашении Трампа с Путиным, в частности анализировалось, сможет ли РФ обеспечить дизелем США и сколько оно на этом заработает. Договоренность об экспорте нефтепродуктов вряд ли облегчит ситуацию для потребителей в Соединенных Штатах или других странах мира.