Трамп хочет ослабить санкции против "теневого флота" России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант ослабления санкций для танкеров российского теневого флота, перевозивших нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы. Таким образом, США хотят снизить рекордные цены на фрахт.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Зачем США ослабление санкций

Так, в Вашингтоне хотят разрешить подсанкционным танкерам РФ возить "легальную нефть" – сырье, против которого США не вводили санкции, то есть не российскую или иранскую нефть.

Отмечается, что заинтересованные во фрахтовании таких танкеров компании должны будут подавать соответствующие заявки в Министерство финансов США. Инициатива призвана увеличить объемы экспорта нефти и горючего из региона Персидского залива.

Смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, но это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта, поскольку страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Великобритании, сказали Reuters источники.

Об этих планах также сообщал министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к участникам Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

В американском министерстве энергетики уверяют, что ослабление санкций не создаст для России дополнительных возможностей продавать нефть и нефтепродукты.

Однако Reuters обращает внимание, что Дональд Трамп стремится ускорить поставки российского дизельного горючего на мировой рынок. Поэтому это может побудить американские ведомства разрешить его перевозку такими танкерами.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего. противоречит американскому законодательству, ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.

Что такое "теневой флот"

Это сеть танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти в обход санкций, эмбарго и установленного ценового потолка ($60 за баррель). Фактически речь идет о "флот-призраке", позволяющем продавать сырье покупателям, готовым игнорировать ограничения.

Такие суда часто нарушают международные морские нормы: скрывают информацию о владельцах, перегружают нефть в открытом море и избегают контроля.

Точное количество судов неизвестно, однако по оценкам, речь идет о более чем 1500 танкерах. Среди них около 340 – ключевые, а примерно 65 формируют ядро системы. Более 600 судов уже находятся под санкциями.

Отметим, что российский "теневой флот" остается ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, однако все чаще сталкивается с задержаниями судов, санкциями против капитанов и ростом расходов. Удается Западу реально давить на нефтяные доходы Кремля, почему танкеры до сих пор не блокируют массово и какие новые ограничения готовятся читайте в материале Dilo.