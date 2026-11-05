Дизельное соглашение Трампа с Путиным терпит крах: танкеры, направлявшиеся в США, изменили курс

Два из трех нефтяных танкеров, следовавших в США, с российским топливом изменили курс, поставив под угрозу заключенное ранее соглашение между главой Белого дома Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным по покупке и импорту российского дизельного топлива.

Как пишет Dilo, об этом сообщило издание Financial Times.

Танкеры сменили курс

Отмечается, что принадлежащий гонконгской компании российский танкер Talisman и танкер Leruo под флагом Сьерра-Леоне больше не указывают атлантическое побережье США как пункт назначения.

Со 2 ноября Leruo сменил курс на Бразилию, а Talisman вышел в Средиземное море и сейчас находится у берегов Алжира, распространяя сигнал "for orders" (с англ. - "ожидает распоряжений") - это означает, что груз пока нет подтвержденного покупателя или порта назначения. Оба танкера находятся под санкциями Европейского Союза.

Третий танкер Agioi Fanendes, принадлежащий греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime, продолжает движение в сторону США, однако передает сигнал "for orders".

"Танкер должен прибыть в Нью-Йорк в эти выходные. Однако, учитывая очевидную осторожность американских покупателей из-за регуляторных, законодательных и санкционных рисков, не станет удивлением, если и этот танкер изменит курс, отказавшись от мероприятия в США", - заявил аналитик компании Kpler Мэтт Смит.

Между тем, подсанкционный танкер Beast, принадлежащий компаниям из Сейшельских островов, загрузился в российском порту Приморск 27 октября и продолжает держать курс к атлантическому побережью США, отмечает FT.

Отметим, представители администрации президента США Дональда Трампа непублично поощряют американские компании принимать партии российского дизельного горючего, направляющиеся в Соединенные Штаты. В то же время, бизнес опасается юридических последствий и репутационных потерь.

Также демократы Конгресса США обратились к крупнейшим американским банкам и портам с требованием сохранить все документы, связанные с потенциальным импортом или другими операциями по российскому дизельному топливу.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

Также сенаторы США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. ведь в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.