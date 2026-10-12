Сенаторы США заявили, что разрешение Трампа на импорт дизеля РФ противоречит законодательству

Семь сенаторов США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего противоречит американскому законодательству. Они призвали президента немедленно отменить его.

Как пишет Dilo, соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Комитета Сената США по международным отношениям.

Ее подписали демократка Джин Шахин и еще шесть сенаторов от обеих партий: Сьюзан Коллинз - республиканка от Мену, Ричард Блументаль - демократ от Коннектикута, Лиза Мурковски - республиканка от Аляски, Рон Вайден - демократ от Орегона, Том Тиллис - республиканец Юты.

Незаконность импорта российского дизельного горючего

В заявлении сенаторы напомнили, что в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это нужно было, чтобы не допустить использования США для финансирования войны России против Украины.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного горючего в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила никаких пояснений на обоснование своего решения, как того требует законодательство. Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских граждан."

В Конгрессе готовят ответ Трампу за закупку дизеля у Путина

Американские законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, который будет направлен на запрет любых закупок русской нефти.

Об этом в соцсети Х сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик. По его словам, документ будет называться "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

"Его вынесут на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения, и оно будет принято подавляющим большинством голосов", – отметил конгрессмен.

В то же время, другой конгрессмен – Дон Бэйкон – считает, что решение президента США Дональда Трампа о закупке российского дизеля выглядит как слабость. Политик подчеркнул, что ряд республиканцев категорически с этим решением не согласны.

"Я считаю это серьезной ошибкой. Это выглядит как слабость: президент идет навстречу Путину, являющемуся диктатором и военным преступником. Мы должны стоять на стороне Украины, демократии, в которую вторглись и города которой бомбят", - пояснил он в комментарии " Украинской правде ".

Говоря о новом двухпартийном законопроекте, он акцентировал, что эта инициатива поможет показать: Конгресс США стоит на стороне Украины, а не России. Он говорит, что поддержит новую инициативу по российской нефти.

"Честно говоря, пора поставить президента в неудобное положение. То, что он делает, - позор для нашей страны, и я не боюсь этого говорить", - резюмировал Дон Бэйкон.

Соглашение Трампа с Путиным о поставках российского дизеля

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.