Украина договорилась с Германией о передаче двух локомотивов для европейского пути и комплектов модульных мостовых конструкций общей протяженностью 2 км. Кроме того, страны будут искать финансирование для получения еще 30 локомотивов, а Германия планирует направить €1 млн в Украинский транспортный фонд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника по итогам рабочего визита в Берлин.

В ходе переговоров с государственным секретарем Федерального министерства транспорта Германии Штефаном Шнорром стороны обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры и углубление сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn.

По результатам встречи договорились о передаче Украине двух локомотивов для путей европейского стандарта шириной 1435 мм.

В то же время для получения еще 30 локомотивов Украина и Германия будут совместно искать финансирование в Европе.

Германия поможет восстанавливать украинские мосты

Еще одна договоренность касается передачи комплектов модульных мостовых конструкций общей протяженностью 2 км.

Конструкции рассчитаны на две полосы движения и предназначены для восстановления транспортного сообщения на участках, где мосты были разрушены или повреждены.

Кроме того, стороны обсудили взнос Германии в размере €1 млн в Украинский транспортный фонд (UTSF).

По словам Калашника, поступление средств ожидается в ближайшие недели.

Украина готовит транспортные проекты на €2,9 млрд

Во время девятого украинско-германского бизнес-форума украинская сторона представила приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры.

В частности, для улучшения грузового сообщения через западную границу готовят два проекта:

Логистический узел "Скнилов" во Львове.

Дорожный коридор Ягодин – Ковель – Луцк.

Также в 2027 году Украина планирует провести закупки в пределах девяти транспортных проектов и программ, в том числе пассажирских вагонов и рельсов.

Немецкие компании могут участвовать в соответствующих конкурсах, а также сотрудничать с украинскими предприятиями в производстве комплектующих и обслуживании техники.

Отдельное внимание было уделено развитию портовой инфраструктуры.

В частности, инвесторы могут присоединиться к концессионному конкурсу по контейнерному терминалу в порту Черноморска. Также Украина готовит конкурс по паромному комплексу.

В целом, правительство определило 17 приоритетных проектов публично-частного партнерства с ориентировочным объемом инвестиций €2,9 млрд.

Напомним, ранее Dilo сообщало, что Украина планирует углубить сотрудничество с Deutsche Bahn. Среди направлений партнерства – развитие европути, модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновление локомотивов, подвижного состава и вокзалов. Об этих планах премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время бизнес-форума в Берлине.