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Германия передаст Украине локомотивы и 2 км мостовых конструкций
Украина договорилась с Германией о передаче двух локомотивов для европейского пути и комплектов модульных мостовых конструкций общей протяженностью 2 км. Кроме того, страны будут искать финансирование для получения еще 30 локомотивов, а Германия планирует направить €1 млн в Украинский транспортный фонд.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника по итогам рабочего визита в Берлин.
В ходе переговоров с государственным секретарем Федерального министерства транспорта Германии Штефаном Шнорром стороны обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры и углубление сотрудничества между "Укрзализныцей" и Deutsche Bahn.
По результатам встречи договорились о передаче Украине двух локомотивов для путей европейского стандарта шириной 1435 мм.
В то же время для получения еще 30 локомотивов Украина и Германия будут совместно искать финансирование в Европе.
Германия поможет восстанавливать украинские мосты
Еще одна договоренность касается передачи комплектов модульных мостовых конструкций общей протяженностью 2 км.
Конструкции рассчитаны на две полосы движения и предназначены для восстановления транспортного сообщения на участках, где мосты были разрушены или повреждены.
Кроме того, стороны обсудили взнос Германии в размере €1 млн в Украинский транспортный фонд (UTSF).
По словам Калашника, поступление средств ожидается в ближайшие недели.
Украина готовит транспортные проекты на €2,9 млрд
Во время девятого украинско-германского бизнес-форума украинская сторона представила приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры.
В частности, для улучшения грузового сообщения через западную границу готовят два проекта:
- Логистический узел "Скнилов" во Львове.
- Дорожный коридор Ягодин – Ковель – Луцк.
Также в 2027 году Украина планирует провести закупки в пределах девяти транспортных проектов и программ, в том числе пассажирских вагонов и рельсов.
Немецкие компании могут участвовать в соответствующих конкурсах, а также сотрудничать с украинскими предприятиями в производстве комплектующих и обслуживании техники.
Отдельное внимание было уделено развитию портовой инфраструктуры.
В частности, инвесторы могут присоединиться к концессионному конкурсу по контейнерному терминалу в порту Черноморска. Также Украина готовит конкурс по паромному комплексу.
В целом, правительство определило 17 приоритетных проектов публично-частного партнерства с ориентировочным объемом инвестиций €2,9 млрд.
Напомним, ранее Dilo сообщало, что Украина планирует углубить сотрудничество с Deutsche Bahn. Среди направлений партнерства – развитие европути, модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновление локомотивов, подвижного состава и вокзалов. Об этих планах премьер-министр Сергей Корецкий заявил во время бизнес-форума в Берлине.