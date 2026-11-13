Германия выделяет дополнительные €200 миллионов на зимнюю помощь Украине: куда направят средства

Правительство Германии выделит Украине дополнительные 200 млн евро на зимнюю помощь. Средства будут направлены на поддержку электро-, тепло- и водоснабжения, гуманитарные потребности и работу важных социальных служб.

Как сообщает Dilo, об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Германии.

Бюджетный комитет Бундестага уже согласовал выделение финансирования. Деньги предоставят Федеральное министерство иностранных дел и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

"С приближением зимы Украине срочно нужна дальнейшая поддержка для обеспечения людей необходимыми вещами и поддержки энерго- и водоснабжения. Поэтому Федеральное министерство иностранных дел и Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития оказывают дополнительные 200 миллионов евро на зимнюю помощь в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

На что направят деньги

Часть средств из кризисного фонда Министерства экономического сотрудничества и развития Германии используют для поддержки электро-, тепло- и водоснабжения. Также финансирование предусмотрено для школ и детских садов, сельского хозяйства и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министерство иностранных дел Германии сосредоточится на гуманитарной помощи жителям прифронтовых районов, внутренне перемещенным лицам и украинским беженцам в соседних странах, в частности, Молдове. Отдельное направление — подготовка городов к зиме, в частности, поддержка водоснабжения, санитарии и медицинских услуг.

"Наша поддержка - знак солидарности, а также вклад в безопасность в Европе, и она помогает обеспечить украинцам возможность продолжать жить в своей стране. Эта война и эти страдания должны закончиться. Прекращение огня в энергетике было бы первым шагом", - заявила министерша развития Германии Рим Алабали Радован.

Напомним, с начала полномасштабной войны Германия предоставила Украине около 100,9 млрд евро, из которой более 43,3 млрд. евро составляла гражданская помощь. Также немецкое правительство предусмотрело на следующие годы около 57,6 млрд евро военной поддержки.