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Германия профинансирует запуск более 1 ГВт новой генерации

линии электропередач
Германия профинансирует запуск более 1 ГВт новой генерации

Германия подтвердила вклад €44,7 млн через банк развития KfW в программу RAMP-UP Европейского банка реконструкции и развития. Гарантийный механизм должен помочь вовлечь частные инвестиции в новые проекты возобновляемой энергетики в Украине общей мощностью более 1 ГВт.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Обязательство взноса Германия подписала с ЕБРР в октябре 2026 года. Заместитель генерального директора по внешнеэкономической политике Федерального министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Гекманн округлила сумму взноса до €45 млн.

По ее словам, RAMP-UP может помочь запустить первую волну частных инвестиций в проекты общей мощностью более 1 ГВт.

Приоритетными направлениями являются децентрализованная генерация, возобновляемые источники энергии и биометан. Такие проекты должны увеличить устойчивость украинской энергосистемы на фоне российских атак.

RAMP-UP – совместная инициатива ЕБРР и Группы Всемирного банка. Механизм был создан для снижения рисков инвесторов и привлечения частного капитала в возобновляемую энергетику Украины .

Ранее ЕБРР сообщал, что программа может поддержать около 1 ГВт новых мощностей и потенциально привлечь до €1,5 млрд. инвестиций. К финансированию механизма кроме Германии присоединяются ЕС, Нидерланды, Швейцария и Норвегия.

В то же время в Германии отмечают, что для полноценного привлечения инвестиций Украине необходимо продолжать реформы энергетического сектора, в частности, обеспечивать независимость регулятора и надлежащее корпоративное управление государственными энергетическими компаниями.

Напомним, правительство в 2026 году уже подготовило механизм поддержки проектов возобновляемой энергетики на 1 ГВт. Наибольший объем предусмотрен для ветровой генерации – до 700 МВт, еще 150 МВт – для биогаза, биомассы и малой гидроэнергетики.

Автор:
Татьяна Гойденко

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