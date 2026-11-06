Німеччина профінансує запуск понад 1 ГВт нової генерації

Німеччина підтвердила внесок €44,7 млн через банк розвитку KfW до програми RAMP-UP Європейського банку реконструкції та розвитку. Гарантійний механізм має допомогти залучити приватні інвестиції у нові проєкти відновлюваної енергетики в Україні загальною потужністю понад 1 ГВт.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Інтерфакс-Україна”.

Зобов’язання щодо внеску Німеччина підписала з ЄБРР у жовтні 2026 року. Заступниця генерального директора з питань зовнішньоекономічної політики Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Герлінд Гекманн округлила суму внеску до €45 млн.

За її словами, RAMP-UP має допомогти запустити першу хвилю приватних інвестицій у проєкти загальною потужністю понад 1 ГВт.

Пріоритетними напрямами є децентралізована генерація, відновлювані джерела енергії та біометан. Такі проєкти мають підвищити стійкість української енергосистеми на тлі російських атак.

RAMP-UP — спільна ініціатива ЄБРР та Групи Світового банку. Механізм створили для зниження ризиків інвесторів і залучення приватного капіталу у відновлювану енергетику України.

Раніше ЄБРР повідомляв, що програма може підтримати близько 1 ГВт нових потужностей та потенційно залучити до €1,5 млрд інвестицій. До фінансування механізму, крім Німеччини, долучаються ЄС, Нідерланди, Швейцарія та Норвегія.

Водночас у Німеччині наголошують, що для повноцінного залучення інвестицій Україні необхідно продовжувати реформи енергетичного сектору, зокрема забезпечувати незалежність регулятора та належне корпоративне управління державними енергетичними компаніями.

Нагадаємо, уряд у 2026 році вже підготував механізм підтримки проєктів відновлюваної енергетики на 1 ГВт. Найбільший обсяг передбачено для вітрової генерації — до 700 МВт, ще 150 МВт — для біогазу, біомаси та малої гідроенергетики.