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Продукти на світовому ринку подешевшали, але коштують дорожче, ніж торік

жінка, магазин, продукти
ФАО зафіксувала зниження цін на зернові, м'ясо та молочні продукти / Freepik

У жовтні світові ціни на продовольство знизилися на 1,3% порівняно з вереснем, однак залишилися на 5,9% вищими, ніж рік тому. Найбільше подорожчав цукор — на 6,6%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Індекс світових цін на продовольство за оцінкою Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у жовтні становив 133,9 пункту проти переглянутого показника 135,6 пункту у вересні. Водночас він залишається на 16,4% нижчим за рекордний рівень березня 2022 року.

Які продукти подешевшали

Індекс цін на зернові знизився за місяць на 4,5%, а за рік — на 12,6%. Пшениця дешевшала через слабший імпортний попит і кращі прогнози врожаю, зокрема в Аргентині. На ціни також вплинули очікування послаблення обмежень на експорт через Чорне море.

"Очікування щодо послаблення обмежень на експортні потоки з Чорного моря посилили тиск на зниження цін, хоча тривалі перебої з логістикою Чорного моря обмежили спад", — зазначили у ФАО.

Кукурудза подешевшала після досягнення трирічного максимуму у вересні. На це вплинули врожай у США та очікування збільшення поставок із Південної Америки.

Молочна продукція подешевшала на 1,1% через зниження цін на масло та сир. Індекс цін на м'ясо впав на 1,2% — зокрема, через здешевлення свинини, баранини та яловичини.

Індекс цін на цукор у жовтні зріс на 6,6%. Це четверте місячне підвищення поспіль, а ціни досягли найвищого рівня з грудня 2024 року. За рік цукор подорожчав на 28,8%. Однією з причин стали дощі, які завадили збиранню врожаю в Бразилії.

Ціни на рослинні олії також зросли — на 0,3%. Подорожчання соєвої та соняшникової олій перекрило зниження цін на ріпакову.

Довідково

ФАО розраховує індекс цін на продовольство на основі міжнародних цін на п'ять груп товарів: зернові, рослинні олії, молочну продукцію, м'ясо та цукор. Показник відображає зміни цін на світовому ринку, а не безпосередньо вартість продуктів у магазинах.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року ціни на необроблені продукти харчування в єврозоні зросли на 4,6% порівняно з минулим роком. Водночас оброблені продукти, алкоголь і тютюн подорожчали лише на 0,5%. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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