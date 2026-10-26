Ціни на продукти в Європі відрізняються більш ніж утричі: де у рейтингу Україна

Номінальні ціни на продукти харчування в Україні майже вдвічі нижчі за середній рівень Європейського Союзу. Індекс вартості продуктів для України становить 52,2 за середнього показника ЄС у 100. Водночас низькі ціни не означають автоматично вищої доступності їжі через різницю в доходах та купівельній спроможності населення.

Про це інформує Dilo з посиланням на дослідження Euronews.

Для порівняння, у Швейцарії індекс цін на продукти становить 189,2, в Ісландії — 183,6, Норвегії — 154,4, Люксембурзі — 134,9, а Данії — 128,4.

Таким чином, за цим показником продукти в Україні приблизно на 47,8% дешевші за середній рівень ЄС, а різниця зі Швейцарією перевищує 3,6 раза.

Розрахунки базуються на даних Numbeo за середину 2026 року. Сама база використовує Нью-Йорк як базовий показник, а Euronews перерахував індекси таким чином, щоб середнє значення для ЄС становило 100.

Де найдешевші продукти в ЄС

Серед держав Євросоюзу найдешевшою виявилася Румунія з індексом 66,7. Це означає, що продукти там приблизно на третину дешевші за середній рівень ЄС.

Низькі показники також характерні для країн Східної Європи та Балкан. У Північній Македонії індекс становить 59,8, у Боснії і Герцеговині — 67,9, у Сербії — 68,8.

Серед найбільших європейських економік найдорожчою є Франція, де продукти коштують у середньому на 27,5% дорожче за рівень ЄС.

Німеччина має індекс 111,6, Велика Британія — 111,9, Італія — 110,2. Іспанія з показником 89,7 є єдиною з п'яти найбільших економік Європи, де ціни нижчі за середні по ЄС.

Дешеві продукти не означають доступні

Експерти наголошують, що номінально нижчі ціни не обов'язково означають, що жителям країни легше купувати продукти.

Важливу роль відіграють зарплати, податки та купівельна спроможність населення.

Наприклад, у Румунії продукти дешевші за середній рівень ЄС на третину, однак на їжу та безалкогольні напої домогосподарства витрачають 23,1% свого бюджету.

У середньому в ЄС частка таких витрат становить 13,6%.

Чому ціни так відрізняються

Серед ключових факторів експерти називають вартість робочої сили, енергії та пального, оренду, податки, логістику, структуру роздрібного ринку та продуктивність сільського господарства.

Показовою є різниця у вартості хліба: буханець білого хліба вагою 500 г у Данії коштує близько €3,18, тоді як у Болгарії — €1,02, тобто більш ніж утричі дешевше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ціни в країнах ЄС суттєво різняться: найдорожчою за загальним рівнем споживчих цін була Данія, тоді як серед найдешевших країн залишалися Болгарія та Румунія.