Повітряні тривоги, електроенергія та криптовалюти: які функції матиме український гаджет

Українська компанія SkrypTech розробила розумний настільний годинник, який відображає інформацію про повітряні тривоги, графіки відключень електроенергії та фінансові котирування. Наразі виробник приймає попередні замовлення, а початок продажів очікується за кілька тижнів.

Як пише Dilo, про це інформує компанія.

Графіки відключень і звукові сповіщення

Одна з основних функцій годинника - відображення графіків відключень електроенергії. Користувачі зможуть обрати свою область і відповідну групу відключень, щоб бачити актуальний розклад на екрані пристрою.

Також передбачено звукові сповіщення перед знеструмленням. Вони мають допомогти користувачам заздалегідь підготуватися до відключення - наприклад, зарядити телефон або скористатися електроприладами.

Ще одна функція гаджета - онлайн-карта повітряних тривог, яка дає змогу стежити за безпековою ситуацією.

Годинник показуватиме курси валют і криптовалют

Крім інформації про тривоги та електропостачання, пристрій підтримуватиме відображення фінансових даних. Зокрема, користувачі зможуть стежити за курсами валют, котируваннями акцій і вартістю криптовалют.

За інформацією розробників, дані оновлюватимуться щохвилини. Одночасно на екрані можна буде відображати до п’яти обраних позицій.

Коли почнуться продажі та скільки коштуватиме пристрій

Наразі SkrypTech пропонує оформлювати попередні замовлення через особисті повідомлення в соціальних мережах. Вартість годинника компанія поки не розголошує.

За словами розробників, пристрій має надійти у продаж за кілька тижнів. Відтермінування запуску вони пояснили затримкою доставки окремих комплектуючих.

Отже, точна дата початку продажів і ціна гаджета наразі залишаються невідомими.

Нагадоємо, український розробник Владислав Домоцький запустив iOS-застосунок “Метро-Таймер”, який допомагає пасажирам київського метро не проїхати потрібну станцію. Програма відстежує поїздку за графіком метрополітену, показує кількість зупинок і час до виходу.