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Воздушные тревоги, электроэнергия и криптовалюты: какие функции будет иметь украинский гаджет
Украинская компания SkrypTech разработала умные настольные часы, отображающие информацию о воздушных тревогах, графиках отключений электроэнергии и финансовых котировках. Сейчас производитель принимает предварительные заказы, а начало продаж ожидается через несколько недель.
Как пишет Dilo, об этом информирует компания.
Графики отключений и звуковые оповещения
Одна из основных функций часов – отображение графиков отключений электроэнергии. Пользователи смогут выбрать свою область и соответствующую группу отключений, чтобы увидеть актуальное расписание на экране устройства.
Также предусмотрены звуковые уведомления перед обесточиванием. Они должны помочь пользователям заранее подготовиться к отключению – например, зарядить телефон или воспользоваться электроприборами.
Еще одна функция гаджета – онлайн-карта воздушных тревог, позволяющая следить за ситуацией безопасности.
Часы будут показывать курсы валют и криптовалют
Кроме информации о тревогах и электроснабжении, устройство будет поддерживать отображение финансовых данных. В частности, пользователи смогут следить за курсами валют, котировками акций и стоимостью криптовалют.
По информации разработчиков, данные будут обновляться ежеминутно. Одновременно на экране можно будет отображать до пяти выбранных позиций.
Когда начнутся продажи и сколько обойдется устройство
SkrypTech предлагает оформлять предварительные заказы через личные сообщения в социальных сетях. Стоимость часов компания пока не разглашает.
По словам разработчиков, устройство должно поступить в продажу через несколько недель. Отсрочку запуска они объяснили задержкой доставки отдельных комплектующих.
Следовательно, точная дата начала продаж и цена гаджета остаются неизвестными.
Напомним, украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.