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Воздушные тревоги, электроэнергия и криптовалюты: какие функции будет иметь украинский гаджет

часы
Когда в Украине начнут продавать умные часы SkrypTech

Украинская компания SkrypTech разработала умные настольные часы, отображающие информацию о воздушных тревогах, графиках отключений электроэнергии и финансовых котировках. Сейчас производитель принимает предварительные заказы, а начало продаж ожидается через несколько недель.

Как пишет Dilo, об этом информирует компания.

Графики отключений и звуковые оповещения

Одна из основных функций часов – отображение графиков отключений электроэнергии. Пользователи смогут выбрать свою область и соответствующую группу отключений, чтобы увидеть актуальное расписание на экране устройства.

Также предусмотрены звуковые уведомления перед обесточиванием. Они должны помочь пользователям заранее подготовиться к отключению – например, зарядить телефон или воспользоваться электроприборами.

Еще одна функция гаджета – онлайн-карта воздушных тревог, позволяющая следить за ситуацией безопасности.

Часы будут показывать курсы валют и криптовалют

Кроме информации о тревогах и электроснабжении, устройство будет поддерживать отображение финансовых данных. В частности, пользователи смогут следить за курсами валют, котировками акций и стоимостью криптовалют.

По информации разработчиков, данные будут обновляться ежеминутно. Одновременно на экране можно будет отображать до пяти выбранных позиций.

Когда начнутся продажи и сколько обойдется устройство

SkrypTech предлагает оформлять предварительные заказы через личные сообщения в социальных сетях. Стоимость часов компания пока не разглашает.

По словам разработчиков, устройство должно поступить в продажу через несколько недель. Отсрочку запуска они объяснили задержкой доставки отдельных комплектующих.

Следовательно, точная дата начала продаж и цена гаджета остаются неизвестными.

Напомним, украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.

Автор:
Ольга Опенько

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