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В США направляются первые танкеры с российским дизелем, один из них под санкциями.

Танкер
В США направляются первые танкеры с российским дизелем, один из них под санкциями. / Unsplash

Три танкера, загруженные российским дизельным горючим общим объемом около 140 тысяч тонн, должны прибыть в порты США на следующей неделе. Один из судов находится под санкциями Великобритании, Европейского Союза и Канады.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Поставки проходят по первым лицензиям, выданным американскими властями в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным от 9 октября о выводе российского дизеля из-под санкций.

По словам Трампа, это соглашение должно было немедленно высвободить на мировой рынок 300 тысяч тонн горючего с перспективой дальнейших миллионных поставок, чтобы снизить цены на горючее перед промежуточными выборами в Конгресс.

Ожидается, что танкеры разгрузятся через несколько дней после голосования. В настоящее время средняя цена дизеля на заправках США достигает $6,34 за галлон против $3,66 год назад, что вызвано конфликтом с Ираном и ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Среди судов - танкер Leruo под флагом Сьерра-Леоне (собственность компании из Гонконга), который находится под санкциями союзников с 2025 года за выключение навигации, перевалку в море и нарушение потолка цен G7. Судно вышло из Санкт-Петербурга 17 октября и 11 ноября должно добраться до атлантического побережья США.

Первым в Нью-Йорк 7 ноября ожидают греческий танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн дизеля — это первая прямая доставка российского горючего в США с июля 2023 года по данным платформы Kpler. Еще одно российское судно, 20-летний танкер Talisman, ожидается у американского побережья 9 ноября.

Угрозы Конгресса и ослабление фрахтовых ограничений

Инициатива Белого дома подверглась жесткому сопротивлению законодателей. Влиятельные демократы и республиканский сенатор Том Тиллис направили обращение руководителям банков, портов и дистрибьюторов, предупредив их об уголовной и гражданской ответственности в случае участия в импорте российского горючего. В Конгрессе подчеркнули, что финансирование этих грузов поддерживает войну России против Украины и наносит ущерб национальной безопасности США.

Юристы отмечают, что даже при наличии временной президентской лицензии на обслуживание судна под санкциями Британии, Канады и ЕС несет критические риски для бизнеса из-за тесной интеграции банковских и морских секторов.

В рамках попыток сбить внутренние цены на энергоносители администрация США также ослабила ограничения для подсанкционных танкеров, возящих российскую и иранскую нефть, разрешив их продажу легальным владельцам ради снижения стоимости фрахта.

На фоне таких шагов количество танкеров в балтийских портах РФ (Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург) достигло максимума с ноября 2023 года. Однако аналитики сомневаются, что Москва сможет обеспечить обещанные объемы, если Украина возобновит масштабные удары по враждебным НПЗ после недавнего затишья.

Напомним, ранее сообщалось, что первый танкер с российским дизелем уже отправился в США. Среднеразмерное судно Agioi Fanendes под флагом Мальты с 40 тысяч тонн горючего взяло курс на Нью-Йорк.

Автор:
Максим Кольц

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