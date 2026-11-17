Цены на нефть во вторник, 17 ноября, снизились, поскольку ожидания избытка предложения, вызванные возобновлением экспорта из стран Ближнего Востока, омрачили опасения по поводу длительных атак на танкеры в регионе и общей геополитической напряженности.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 17 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $91,62 – 0,9% WTI $84,89 - 1% Urals $72,16 – 1.10%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent снизились на 82 цента, или 0,9%, до 91,62 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 83 цента, или 1%, до 84,89 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть корректируются в сторону снижения, поскольку рынок все больше соглашается с тем, что предложение наконец-то догнало спрос и, возможно, даже начнет превышать его.

"Это изменение в балансе спроса и предложения является главным фактором, давящим на цены сегодня", – отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Международное энергетическое агентство заявило в пятницу, что в четвертом квартале этого года на мировом рынке нефти вновь возникнет избыток предложения, поскольку объемы экспорта из стран Ближнего Востока возобновляются быстрее мирового спроса на нефть, несмотря на атаки по морским перевозкам.

Иранские атаки по базам США в Бахрейне и перебои в судоходстве в Ормужском проливе продолжаются, сохраняя неопределенность вокруг одного из важнейших в мире маршрутов экспорта нефти, говорится в материале.

"Премия за геополитический риск, связанная с конфликтом между США и Ираном, не исчезла, но сейчас, очевидно, отошла на второй план", - добавил Вотерер.

В записке аналитиков ANZ говорится, что беспокойство на рынке уменьшается на фоне сообщений о том, что объемы поставок нефти продолжают расти, однако устойчивость нефтяного рынка испытывает серьезное давление, а предложение, запасы, переработка и эффективные резервные мощности остаются уязвимыми.

"Потоки поставок также неустойчивы в долгосрочной перспективе. Все большая их часть вынуждена пролегать альтернативными маршрутами, которые в значительной степени подвержены перебоям из-за атак со стороны Ирана или логистических ограничений", - отметили в ANZ.

Там также добавили, что пропускная способность Ормузского пролива составляет всего 49% довоенного уровня.