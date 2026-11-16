Нефть тянет горючее вниз: чего ждать водителям до конца ноября

Мировые цены на нефть за неделю снизились на 2,5%: надежды на урегулирование войны вокруг Ирана и признаки более слабого спроса в США перевесили удары хуситов по саудовской инфраструктуре и атаки на танкеры в Персидском заливе. Следом за нефтью в Украине подешевели бензин и дизтопливо, как в опте, так и на АЗС. Эксперты, опрошенные Dilo , ожидают, что к концу ноября цены снизятся еще на 3–4 грн/л, а дорожавший до сих пор автогаз стабилизируется, потому что заканчивается сезон активного потребления.

На прошлой неделе мировые цены на нефть снизились. Падение 13 ноября перечеркнуло два дня рост на фоне нестабильной торговой недели, когда предыдущие надежды на сближение в войне между США и Израилем против Ирана, которая длится уже девятый месяц, компенсировались ударами по инфраструктуре Саудовской Аравии со стороны йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, и нападениями на танкеры.

По состоянию на вечер пятницы, 13 ноября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на январь подорожали на $0,02 за баррель или на 0,02% — до $95,84 за баррель. Декабрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,18 или на 0,2% — до $88,56 за баррель. За неделю нефть обеих марок подешевела на 2,5%.

Дополнительным фактором давления на цены явились признаки ослабления спроса на нефть в США. Об этом свидетельствует рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов, что указывает на сдержанные перспективы потребления. По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы сырой нефти и топлива в стране увеличились из-за сокращения спроса на нефтепродукты и резкого роста импорта нефти.

Дизель в опте дешевеет на фоне увеличения поставок

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе на украинском оптовом рынке дизтопливо дешевело. По состоянию на 13 ноября по сравнению с 6 ноября средняя оптовая цена дизтоплива в Украине снизилась на 6,87 грн/л до 91,53 грн/л. А по сравнению с 11 ноября дизель в опте в среднем подешевел на 1,93 грн/л. Количество предложений выросло на 7,1% по сравнению с предыдущей неделей.

На рынках ЕС дизель несколько подорожал. Фьючерсы газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже к вечеру пятницы подорожали на $15,50/т (+1,2%), до $1293,50/т. По данным НБУ, со среды курс доллара снизился на 0,11 грн., до 45,39 грн./$, а евро – на 0,74 грн., до 50,34 грн./€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже дешевеет. По состоянию на вечер пятницы, 13 ноября, по сравнению с 6 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 5,27 грн/л, до 78,49 грн/л, а по сравнению с 11 ноября бензин в опте подешевел на 2,48 грн/л.

Котировки бензина А-95 на европейском северо-западном базисе CIF NWE в четверг снизились на $6/т – до $973/т. Южный средиземноморский индикатор FOB Med продемонстрировал снижение на $10/т – до $887/т. За первые 11 дней ноября среднесуточный импорт бензина всех марок был на 1,5% ниже среднесуточного показателя октября.

На АЗС цены на бензин и дизтопливо снижались. По состоянию на 13 ноября по сравнению с 6 ноября средняя цена бензина А-95 снизилась на 1,48 грн/л до 87,81 грн/л, а средняя цена дизтоплива — на 1,32 грн/л до 103,15 грн/л. На станциях KLO оба вида бензина подешевели на 1,50 грн/л. Отдельно стоит отметить сеть Ukrnafta, которая в преддверии выходных ввела скидку на премиальный А-95+. Благодаря этому его стоимость снизилась на 3 грн/л и сравнялась с ценой бензина А-95. Оба вида бензина в сети реализуются за 86,90 грн/л. Более заметные корректировки произошли в региональном сегменте. В частности, оператор Marshal снизил цены на бензин А-95 и А-95+ на 3 грн/л, сеть ZOG пересмотрела стоимость А-95 на 4 грн/л, а Green Wave — на 3,80 грн/л. В сетях Chipo и Ovis бензин подешевел

1 грн/л. Наибольшее снижение зафиксировано в Grand Petrol, где в рамках акционного предложения цена бензина А-95 снизилась на 5 грн/л, а премиального А-95+ — на 7 грн/л. В то же время в сети Neftek завершилось действие предварительной скидки, из-за чего стоимость бензинов выросла на 2 грн/л. Снижение цен на дизель было отмечено как в крупных национальных сетях, так и среди региональных операторов. В частности, сети Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, SOCAR и БРСМ-Нефть снизили стоимость дизтоплива на 1 грн/л. Более существенное удешевление произошло в сети AMIC Energy, где ДТ и премиальное дизельное топливо подешевели на 1,87 грн/л. Оператор Parallel снизил стоимость обоих видов дизтоплива на 1,50 грн/л, тогда как в сети KLO дизтопливо подешевело на 1 грн/л, а премиальное – на 1,50 грн/л. Среди региональных операторов наибольшее понижение, как и в сегменте бензинов, зафиксировано у Grand Petrol. В рамках акционного предложения цены на ГП и премиальное дизтопливо снизились соответственно на 5 и 7 грн/л. В сетях Green Wave и Marshal дизтопливо подешевело на 2 грн/л. В то же время в Marshal цена премиального дизтоплива снизилась на 1 грн/л, а в сетях Chipo и Кворум-Нефть ДТ подешевела примерно на 1 грн/л.

До конца ноября бензин и дизтопливо имеют потенциал к дальнейшему удешевлению, считает аналитик "Нафторинка" Александр Сиренко . По его мнению, удешевление будет происходить плавно, а общий потенциал будет составлять 3–4 грн/л.



Цена газа замедляет рост на фоне окончания сезона потребления

По данным "Нефтерынка" цены на пропан-бутан на украинском оптовом рынке на прошлой неделе демонстрировали разнонаправленную динамику. По состоянию на 13 ноября, по сравнению с 12 ноября средняя цена LPG доставкой увеличилась на 134 грн/т, до 113 290 грн/т. Цена же самовывозом снизилась на 222 грн/т, до 109 750 грн/т.

Средняя стоимость газа самовывозом из Одесской области увеличилась на 400 грн/т до 106 700 грн/т. Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 99 000-102 000 грн/т ($1420-1470/т без налогов), в то время как средняя стоимость увеличилась на 1 000 грн/т, до 100 500 грн/т ($144).

11 ноября на аукционе УЭБ было продано LPG объемом 1,5 тыс. т от УГО и 1,2 тыс. т от УН. Средневзвешенная цена ресурса "Укргаздобычи" выросла на 577 грн/т, до 110 791 грн/т, а "Укрнафты" - на 554 грн/т, до 109 746 грн/т.

В отличие от бензина и дизтоплива, автогаз продолжал дорожать. По состоянию на 13 ноября по сравнению с 6 ноября средняя цена LPG выросла на 1,85 грн/л до 61,61 грн/л. Среди крупных национальных операторов наиболее цену пересмотрел SOCAR, повысив ее на 2 грн/л. На станциях WOG, OKKO и Ukrnafta автогаз подорожал на 1 грн/л. В сети AMIC Energy повышение составило 0,55 грн/л, тогда как у KLO оно было более умеренным и достигло 0,40 грн/л. Меньше всего цену просмотрел оператор Parallel, где автогаз подорожал всего на 0,12 грн/л. Значительно активнее цены росли в региональном сегменте. Наибольшее удорожание зафиксировано в EuroNafta, где стоимость автогаза увеличилась на 5,40 грн/л. В сети Opal LPG прибавил 4,50 грн/л, у Stels – 3,50 грн/л, а в Euro5, Longo, Мак и Grand Petrol – по 3 грн/л. В то же время VostokGaz снизил цену на 1 грн/л в рамках акционного предложения, до 62,99 грн/л. Высокую стоимость автогаза установили сети SVR и Ultra, где он стоит соответственно 65,50 и 65 грн/л. Среди крупных национальных операторов самый дорогой автогаз на станциях OKKO и SOCAR, где его стоимость составляет 63,90 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана , на текущей неделе ожидается снижение оптовых цен в пределах 2 тыс. грн/т. Тем временем цены газа на АЗС стабилизируются. Шубан отмечает, что это происходит на фоне окончания сезона активного потребления этого топлива.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 90,90 105,90 63,90 WOG 90,90 105,90 63,50 Socar 91,90 106,00 63,90 Motto - 101,40 59,90 БРСМ-Нафта 85,99 100,99 58,99 UPG 85,90 100,90 60,90 UKRNAFTA 86,90 101,90 60,90

Данные: приложения сетей АЗС.