Нафта тягне пальне вниз: чого чекати водіям до кінця листопада

Світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%: сподівання на врегулювання війни довкола Ірану й ознаки слабшого попиту в США переважили удари хуситів по саудівській інфраструктурі та атаки на танкери в Перській затоці. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo , очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.

На минулому тижні світові ціни на нафту знизились. Падіння 13 листопада перекреслило два дні зростання на тлі нестабільного торгового тижня, коли попередні сподівання на зближення у війні між США та Ізраїлем проти Ірану, яка триває вже дев'ятий місяць, компенсувалися ударами по інфраструктурі Саудівської Аравії з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран, та нападами на танкери, що перевозять нафту з Перської затоки.

Станом на вечір п'ятниці, 13 листопада, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на січень здорожчали на $0,02 за барель, або на 0,02%, — до $95,84 за барель. Грудневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,18, або на 0,2%, — до $88,56 за барель. За тиждень нафта обох марок здешевшала на 2,5%.

Додатковим чинником тиску на ціни стали ознаки послаблення попиту на нафту в США. Про це свідчить зростання запасів сирої нафти та нафтопродуктів, що вказує на стримані перспективи споживання. За даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня запаси сирої нафти та палива в країні збільшилися через скорочення попиту на нафтопродукти та різке зростання імпорту нафти.

Дизель у гурті дешевшає на тлі збільшення постачання

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на минулому тижні на українському гуртовому ринку дизпальне дешевшало. Станом на 13 листопада порівняно з 6 листопада середня гуртова ціна дизпалива в Україні знизилась на 6,87 грн/л, до 91,53 грн/л. А порівняно з 11 листопада дизель у гурті в середньому здешевшав на 1,93 грн/л. Кількість пропозицій зросла на 7,1% порівняно з попереднім тижнем.

На ринках ЄС дизель дещо здорожчав. Ф'ючерси газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі станом на вечір п'ятниці подорожчали на $15,50/т (+1,2%), до $1293,50/т. За даними НБУ, з середи курс долара знизився на 0,11 грн, до 45,39 грн/$, а євро – на 0,74 грн, до 50,34 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті також дешевшає. Станом на вечір п'ятниці, 13 листопада, порівняно з 6 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 5,27 грн/л, до 78,49 грн/л, а порівняно з 11 листопада бензин у гурті здешевшав на 2,48 грн/л.

Котирування бензину А-95 на європейському північно-західному базисі CIF NWE у четвер знизилися на $6/т — до $973/т. Південний середземноморський індикатор FOB Med продемонстрував зниження на $10/т — до $887/т. За перші 11 днів листопада середньодобовий імпорт бензину всіх марок був на 1,5% нижчим за середньодобовий показник жовтня.

На АЗС ціни на бензин та дизпальне знижувалися. Станом на 13 листопада порівняно з 6 листопада середня ціна бензину А-95 знизилась на 1,48 грн/л, до 87,81 грн/л, а середня ціна дизпального — на 1,32 грн/л, до 103,15 грн/л. На станціях KLO обидва види бензину подешевшали на 1,50 грн/л. Окремо варто відзначити мережу Ukrnafta, яка напередодні вихідних запровадила знижку на преміальний А-95+. Завдяки цьому його вартість знизилася на 3 грн/л і зрівнялася з ціною бензину А-95. Наразі обидва види бензину в мережі реалізуються за 86,90 грн/л. Помітніші коригування відбулися в регіональному сегменті. Зокрема, оператор Marshal знизив ціни на бензини А-95 та А-95+ на 3 грн/л, мережа ZOG переглянула вартість А-95 на 4 грн/л, а Green Wave — на 3,80 грн/л. У мережах Chipo та Ovis бензин подешевшав на 1 грн/л. Найбільше зниження зафіксовано в Grand Petrol, де в межах акційної пропозиції ціна бензину А-95 зменшилася на 5 грн/л, а преміального А-95+ — на 7 грн/л. Водночас у мережі Neftek завершилася дія попередньої знижки, через що вартість бензинів зросла на 2 грн/л. Зниження цін на дизель було зафіксовано як у великих національних мережах, так і серед регіональних операторів. Зокрема, мережі Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, SOCAR та БРСМ-Нафта зменшили вартість дизпального на 1 грн/л. Більш суттєве здешевлення відбулося в мережі AMIC Energy, де ДП та преміальне дизельне пальне подешевшали на 1,87 грн/л. Оператор Parallel знизив вартість обох видів дизпального на 1,50 грн/л, тоді як у мережі KLO дизпальне подешевшало на 1 грн/л, а преміальне — на 1,50 грн/л. Серед регіональних операторів найбільше зниження, як і в сегменті бензинів, зафіксовано в Grand Petrol. У межах акційної пропозиції ціни на ДП та преміальне дизпальне зменшилися відповідно на 5 та 7 грн/л. У мережах Green Wave та Marshal дизпальне подешевшало на 2 грн/л. Водночас у Marshal ціна преміального дизпального знизилася на 1 грн/л, а в мережах Chipo та Кворум-Нафта ДП подешевшало приблизно на 1 грн/л.

До кінця листопада бензин та дизпаливо мають потенціал до подальшого здешевлення, вважає аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко. На його думку, здешевлення відбуватиметься плавно, а загальний потенціал становитиме 3–4 грн/л.



Ціна газу сповільнює зростання на тлі закінчення сезону споживання

За даними "Нафторинку" ціни на пропан-бутан на українському гуртовому ринку минулого тижня демонстрували різноспрямовану динаміку. Станом на 13 листопада порівняно з 12 листопада середня ціна LPG доставкою збільшилась на 134 грн/т, до 113 290 грн/т. Натомість ціна самовивозом знизилась на 222 грн/т, до 109 750 грн/т.

Середня вартість газу самовивозом з Одеської області збільшилась на 400 грн/т, до 106 700 грн/т. Ціни суміші пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря коливалися в діапазоні 99 000-102 000 грн/т ($1420-1470/т без податків), тоді як середня вартість збільшилась на 1 000 грн/т, до 100 500 грн/т ($1445/т без податків).

11 листопада на аукціоні УЕБ було продано LPG обсягом 1,5 тис. т від УГВ і 1,2 тис. т від УН. Середньозважена ціна ресурсу "Укргазвидобування" зросла на 577 грн/т, до 110 791 грн/т, а "Укрнафти" — на 554 грн/т, до 109 746 грн/т.

На відміну від бензину та дизпального, автогаз і далі дорожчав. Станом на 13 листопада порівняно з 6 листопада середня ціна LPG зросла на 1,85 грн/л, до 61,61 грн/л. Серед великих національних операторів найсуттєвіше ціну переглянув SOCAR, підвищивши її на 2 грн/л. На станціях WOG, OKKO та Ukrnafta автогаз подорожчав на 1 грн/л. У мережі AMIC Energy підвищення становило 0,55 грн/л, тоді як у KLO воно було помірнішим і сягнуло 0,40 грн/л. Найменше ціну переглянув оператор Parallel, де автогаз подорожчав лише на 0,12 грн/л. Значно активніше ціни зростали в регіональному сегменті. Найбільше подорожчання зафіксовано в EuroNafta, де вартість автогазу збільшилася на 5,40 грн/л. У мережі Opal LPG додав 4,50 грн/л, у Stels — 3,50 грн/л, а в Euro5, Longo, Мак та Grand Petrol — по 3 грн/л. Водночас VostokGaz знизив ціну на 1 грн/л у межах акційної пропозиції, до 62,99 грн/л. Найвищу вартість автогазу встановили мережі SVR та Ultra, де він коштує відповідно 65,50 та 65 грн/л. Серед великих національних операторів найдорожчий автогаз наразі на станціях OKKO та SOCAR, де його вартість становить 63,90 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні очікується зниження гуртових цін у межах 2 тис. грн/т. Тим часом ціни газу на АЗС стабілізуються. Шубан зазначає, що це відбувається на тлі закінчення сезону активного споживання цього виду пального.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 90,90 105,90 63,90 WOG 90,90 105,90 63,50 Socar 91,90 106,00 63,90 Motto - 101,40 59,90 БРСМ-Нафта 85,99 100,99 58,99 UPG 85,90 100,90 60,90 UKRNAFTA 86,90 101,90 60,90

Дані: застосунки мереж АЗС.