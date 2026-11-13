Ціна нафти на 13 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у п’ятницю знизилися і рухалися до другого поспіль тижневого падіння, оскільки блокада Ірану з боку США послабила побоювання щодо відновлення бойових дій на Близькому Сході, хоча атаки на судна продовжують створювати ризики для постачання.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 13 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $95,54 - 0,29% WTI $88,18 - 0,63%) Urals $72,16 - 1.10%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 28 центів (0,29%) — до 95,54 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 56 центів (0,63%) і коштувала 88,18 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, п'ятничне падіння перекреслило два дні зростання на тлі нестабільного торгового тижня, коли попередні сподівання на зближення у війні між США та Ізраїлем проти Ірану, яка триває вже дев'ятий місяць, компенсувалися ударами по інфраструктурі Саудівської Аравії з боку єменських хуситів, яких підтримує Іран, та нападами на танкери, що перевозять нафту з Перської затоки.

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що для припинення війни укладати угоду з Іраном необов'язково.

"Заяви Трампа про те, що подальша військова ескалація проти Ірану може виявитися непотрібною, посилили очікування, що Вашингтон може дедалі більше покладатися на економічні санкції та обмеження постачання нафти, а не на розширення військових операцій", — зазначила засновниця дослідницької компанії SS WealthStreet Сугандха Сачдева.

Додатковим чинником тиску на ціни стали ознаки послаблення попиту на нафту в США. Про це свідчить зростання запасів сирої нафти та нафтопродуктів, що вказує на стримані перспективи споживання, зазначила Сачдева.

За даними Управління енергетичної інформації США, минулого тижня запаси сирої нафти та палива в країні збільшилися через скорочення попиту на нафтопродукти та різке зростання імпорту нафти.

Очікується, що ціна на Brent впаде на 2,9% цього тижня після падіння на 16% попереднього тижня, тоді як ціна на WTI знизиться на 2,9% після попереднього падіння на 13%.

Незважаючи на зниження цін, залишаються ризики для поставок нафти з Ормузької протоки, ключового водного шляху для експорту сирої нафти з основних близькосхідних виробників.