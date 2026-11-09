Нафта пережила найглибше тижневе падіння з часів COVID-19: як зміняться ціни на українських АЗС

Обвал нафтових котирувань після виборів у США та нові атаки на танкери в Перській затоці тримають український ринок пального в стані невизначеності. Попри здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo , попереджають: автогаз продовжить дорожчати до свого цінового максимуму, а дизель на АЗС не подешевшає, адже оператори прагнуть повернути втрачену маржу.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо підросли на тлі побоювань, що США відновлять атаки на Іран. Як повідомляє Reuters, президент США Дональд Трамп заявив, що вирішить, чи буде він іти до мирної угоди з цією країною, чи знищить те, що від неї залишилось.

Станом на вечір п'ятниці, 6 листопада, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на січень здорожчали на $0,03 за барель, або на 0,03%, — до $113,4 за барель. Грудневі ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate зросли в ціні на $0,31, або на 0,34%, — до $90,83 за барель. За тиждень нафта Brent здешевшала на 17%, що є найглибшим тижневим падінням від початку COVID-19, а котирування WTI знизились на 13%.

На минулому тижні котирування нафти різко впали на тлі очікувань, що проміжні вибори в США, які відбулися у вівторок, можуть призвести до деескалації американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка триває вже дев’ятий місяць. Після переконливої перемоги демократів на виборах 4 листопада ціни на нафту впали на 8%, опустившись до найнижчого рівня за останні два місяці.

Однак згодом ціни відновили зростання на тлі почастішання нападів на танкери, що сталися в середу й четвер у Перській затоці та Ормузькій протоці (важливому морському шляху, через який здійснюється більша частина поставок нафти з Близького Сходу), що знову викликало занепокоєння щодо стабільності поставок із цього регіону.

Бензин на АЗС має потенціал до здешевшання, а ціни на дизель стабілізуються

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", станом на 6 листопада порівняно з 30 жовтня середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 2,87 грн/л, а порівняно з 4 листопада дизель у гурті здешевшав на 1,87 грн/л. Кількість пропозицій на внутрішньому ринку зросла майже на 30%.

На зовнішніх ринках дизельні котирування також знизились. Станом на 6 листопада від початку торгів на Лондонській біржі ф’ючерси на газойль подешевшали на $15,90/т (–1,2%), до $1359,90/т. За даними НБУ, з середи курс долара знизився на 0,23 грн, до 45,44 грн/, а євро — на 0,02 грн, до 51,04 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Гуртові ціни на бензин в Україні також ішли донизу. Станом на вечір п'ятниці, 6 листопада, порівняно з 30 жовтня середня гуртова ціна бензину А-95 в Україні знизилась на 1,8 грн/л до 82,48 грн/л, а порівняно з 4 листопада бензин у гурті в середньому здешевшав на 1,28 грн/л.

У країнах ЄС бензинові котирування демонстрували різнонаправлену динаміку. На північно-західному базисі CIF NWE 5 листопада котирування зросли на $5/т до $1 012/т. Водночас південний індикатор FOB Med продемонстрував зниження на $19/т до $941/т. За перші чотири дні листопада середньодобовий імпорт бензину всіх марок був на 9,9% нижчим за середньодобовий показник жовтня.

На АЗС на минулому тижні бензин дешевшав, а дизпаливо продовжувало дорожчати. Станом на вечір п'ятниці, 6 листопада, порівняно з 30 жовтня середня роздрібна ціна бензину А-95 знизилась на 49 коп./л до 89,29 грн/л, а середня ціна дизпалива зросла на 40 коп./л до 104,47 грн/л. Втім, у другій половині тижня ціна дизпалива стабілізувалася та протягом 4–6 листопада зросла всього на 1 коп./л. Серед національних операторів найбільш відчутне зниження цін на бензин відбулося в мережі SOCAR, де бензини А‑95 та А‑95+ подешевшали одразу на 3 грн/л. На станціях Ukrnafta, UPG, Parallel та БРСМ-Нафта ціни на обидві марки знизилися на 1 грн/л. У мережі KLO аналогічне коригування торкнулося бензину А‑92. Водночас у ZOG та Neftek ціни зросли після завершення акційних пропозицій. У ZOG бензин А‑95 подорожчав на 2 грн/л, а в Neftek ціни на весь бензиновий асортимент зросли на 0,90–2 грн/л. Серед регіональних операторів помітне зниження зафіксовано в мережі "Укр-Петроль", де бензин А‑95 подешевшав на 2,50 грн/л. "Олас" зменшив ціну бензину А‑92 на 2 грн/л, а А‑95 — на 1 грн/л. Натомість оператор Chipo підвищив ціну А‑95 на 0,40 грн/л. Дизельний сегмент у другій половині тижня зберігав найбільшу стійкість. Серед національних операторів ціну переглянула лише мережа SOCAR, де дизпальне подешевшало на 1 грн/л, тоді як більшість великих мереж зберегли попередні ціни. Натомість серед регіональних операторів динаміка була жвавішою. Оператор "Олас" зменшив вартість дизпального на 2 грн/л, а "Укр-Петроль" — на 1 грн/л. Протилежну тенденцію продемонстрували BVS, де дизпальне подорожчало на 1,60 грн/л, а також Autotrans, ZOG, Green Wave та "Кворум-Нафта", які додали по 1 грн/л. У Neftek підвищення ціни дизелю становило 90 коп./л.

За оцінкою аналітика "Нафторинку" Олександра Сіренка, на цьому тижні бензин продовжить дешевшати, натомість ціна дизпалива залишатиметься стабільною, оскільки оператори АЗС намагатимуться наростити маржу, якої не мали вже два місяці.

Ціна на газ дійшла до точки економічної нерентабельності

За даними "Нафторинку", станом на 6 листопада порівняно з 4 листопада середня ціна LPG з доставкою по Україні зросла на 701 грн/т до 109 185 грн/т. Компанія "Полтава Газтрейд" підвищила прайси на газ (550 кг/м3) на 1 500–3 000 грн/т, пропонуючи його в межах 105 000–109 000 грн/т залежно від регіону. Середня ціна пропан-бутану на умовах самовивозу по країні збільшилася на 399 грн/т, досягнувши 106 444 грн/т. У західних регіонах "Полтава Газтрейд" підняла ціни на аналогічний ресурс на 1 500–4 000 грн/т, до 104 000–108 000 грн/т. "Газтрон Україна" запропонувала 140 т LPG (535 кг/м3) у Київській області за 109 000 грн/т із запланованим терміном постачання 13–21 листопада.

5 листопада на тендері "Української енергетичної біржі" було продано 5 лотів скрапленого газу від компанії "Полтава Газтрейд" за 103 500 грн/т, що на 1 700 грн/т більше за фінальну ціну аналогічних торгів 4 листопада. За перші 4 дні листопада середньодобовий імпорт LPG становив 1,21 тис. т/добу, що на 40,6% менше порівняно з жовтнем.

На АЗС газ продовжив стрімке ралі. Станом на 6 листопада порівняно з 30 жовтня середня ціна пропан-бутану на заправках зросла на 2,42 грн/л до 59,76 грн/л. Серед національних операторів найпомітніше ціни переглянули мережі KLO та OKKO, підвищивши їх на 2 грн/л до 62,50 грн/л та 62,90 грн/л відповідно. На станціях WOG та UPG автогаз подорожчав на 1 грн/л. У мережі SOCAR ціна зросла на 1,04 грн/л і сягнула 60,94 грн/л. Висхідна тенденція закріпилася і серед регіональних операторів. Одразу на 4 грн/л підвищили ціни мережі Neftek, Rodnik та "Юг‑2000". Особливо помітним стало зростання у Neftek, де автогаз сягнув 64,90 грн/л, що є найвищою ціновою пропозицією на ринку. Не відставали й інші регіональні мережі. Зокрема, Ovis, EnergyPlus та McLaut додали по 3 грн/л, а "Сан" підвищив ціну на 3,50 грн/л. Менш масштабні, але також помітні коригування в межах 1–2 грн/л відбулися в мережах Mango, "Катрал", "Дніпронафта", “CTC” та Euro5. Випадки зниження цін були поодинокими й мали акційний характер. Зокрема, у мережі VostokGaz автогаз подешевшав на 1 грн/л, а в "Олас" — на 0,40 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, ціни на пропан-бутан в Україні наблизилися до максимуму, тож це пальне починає програвати в конкуренції з бензином та електротранспортом. Через це газ у гурті вже почав дешевшати. За оцінкою Шубана, на цьому тижні в гурті пропан-бутан здешевшає на 5 тис. грн/т, а на АЗС продовжить дорожчати в середньому на 2–3 грн/л, після чого зростання ціни зупиниться.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 106,90 61,90 WOG 92,90 106,90 61,50 Socar 92,90 107 61,90 Motto - 103,90 58,90 БРСМ-Нафта 86,99 102,99 58,99 UPG 87,90 101,90 58,90 UKRNAFTA 87,90 103,90 58,90

Дані: застосунки мереж АЗС.