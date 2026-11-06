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Ціна нафти на 6 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 6 листопада

Ціни на нафту зросли у п’ятницю, 6 листопада, на тлі побоювання щодо перебоїв у постачанні з Близького Сходу, спричинені конфліктом між США й Іраном.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 6 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $99,58 + 1,31%
WTI $91,38 + 0,95%
Urals $92,16 +1.24%

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в січень у п'ятницю зросли на 1,29 долара, або 1,31%, до 99,58 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 86 центів, або 0,95%, до 91,38 долара за барель. Brent ненадовго подолала позначку в 100 доларів за барель під час ранкових торгів.

Обидва контракти зросли в ціні другий день. Тим не менш, контракт Brent має на шляху до падіння на 12% цього тижня після закінчення терміну дії грудневого контракту 30 жовтня, тоді як WTI, як очікується, впаде на 12,1%.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, цього тижня контракти на нафту різко впали на тлі очікувань, що проміжні вибори в США, які відбулися у вівторок, можуть призвести до деескалації американо-ізраїльської війни проти Ірану, яка триває вже дев’ятий місяць.

У середу, після переконливої ​​перемоги демократів на виборах, ціни на нафту впали на 8%, опустившись до найнижчого рівня за останні два місяці.

Однак згодом ціни відновили зростання на тлі почастішання нападів на танкери, що сталися в середу й четвер у Перській затоці та Ормузькій протоці (важливому морському шляху, через який здійснюється більша частина поставок нафти з Близького Сходу), що знову викликало занепокоєння щодо стабільності поставок із цього регіону.

Нагадаємо, морські дрони в Ормузькій протоці та локальний дефіцит готують український ринок пального до гарячого листопада. Попри тимчасове здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: дефіцит уже на порозі, а роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові рекорди.

Автор:
Тетяна Бесараб

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