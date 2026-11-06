Цена нефти на 6 ноября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть выросли в пятницу, 6 ноября, на фоне опасений по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, вызванных конфликтом между США и Ираном.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 6 ноября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $99,58 + 1,31% WTI $91,38 + 0,95% Urals $92,16 +1.24%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январь в пятницу выросли на 1,29 доллара, или 1,31%, до 99,58 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 86 центов, или 0,95%, до 91,38 доллара за баррель. Brent ненадолго преодолела отметку в 100 долларов за баррель во время утренних торгов.

Оба контракта выросли в цене второй день. Тем не менее, контракт Brent на пути к падению на 12% на этой неделе по истечении срока действия декабрьского контракта 30 октября, тогда как WTI, как ожидается, упадет на 12,1%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, на этой неделе контракты на нефть резко упали на фоне ожиданий, что состоявшиеся во вторник промежуточные выборы в США могут привести к деэскалации американо-израильской войны против Ирана, которая длится уже девятый месяц.

В среду, после убедительной победы демократов на выборах, цены на нефть упали на 8%, опустившись до самого низкого уровня за последние два месяца.

Однако впоследствии цены возобновили рост на фоне участившихся нападений на танкеры, произошедших в среду и четверг в Персидском заливе и Ормузском проливе (важном морском пути, через который осуществляется большая часть поставок нефти с Ближнего Востока), что вновь вызвало обеспокоенность по поводу стабильности поставок из этого региона.