ЕС высвободит 42 млн баррелей нефти ради снижения цен на топливо

В течение трех месяцев страны ЕС планируют высвободить 42 млн. баррелей стратегических нефтяных запасов, чтобы снизить цены на топливо. Половина этого объема придется на дизель.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Когда на рынок поступит дополнительное топливо

Министр экономики Франции Ролан Лескюр перед встречей министров энергетики ЕС в Люксембурге заявил, что его страна в ближайшие дни поставит на рынок 10 млн баррелей дизельного топлива, о высвобождении которых объявила в прошлом месяце. Ожидается, что эффект для цен будет заметен на следующей неделе.

Французские резервы будут поставлять по себестоимости. По оценке Лескюра это позволит снизить цены на дизель на 12–18 евроцентов за литр.

"Дизельное топливо есть в центре наших вызовов", - заявил он, а также отметил, что Европа оставляет возможность для дальнейшего высвобождения запасов, если это потребуется.

Сколько нефти планируют высвободить

В прошлом месяце страны "Большой семерки" договорились высвободить до 100 млн баррелей нефти. Эта договоренность стала продолжением скоординированного шага Международного энергетического агентства, которое в марте организовало высвобождение 400 млн баррелей запасов.

По мнению аналитиков, дополнительные поставки должны увеличить предложение на рынке и помочь сдержать цены на топливо. В то же время, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке и объемов спроса.

Напомним, Франция возглавила рейтинг стран ЕС с самым дорогим дизелем - 2,36 € за литр. Это вынудило правительство ввести льготные цены и выпустить на рынок резервное горючее для поддержки населения, фермеров и бизнеса.