Цены бьют рекорды: в Румынии стоимость бензина и дизеля достигла исторического максимума

Румынский топливный рынок установил исторический рекорд из-за дорогостоящего импорта: литр бензина достиг 10,05 лея (€2,02), а дизельное топливо почти достигло отметки в 11 леев (€2,21).

Как пишет Dilo, об этом сообщает Digi24.

"Сегодня утром некоторые заправки уже отразили новые цены, и литр бензина достиг 10,05 лея. Это рекордно высокая цена на бензин, в то время как дизельное топливо также находится на беспрецедентном уровне", - отмечают аналитики.

Литр дизельного топлива приближается к порогу в 11 лей, а на некоторых заправках к этой отметке остался только один лей (€0,20).

Влияние международного рынка

Рост цен на внутреннем рынке обусловлен ситуацией на мировой арене. В частности, тонна дизельного топлива на международном рынке уже больше недели держится выше $1500.

Поддержка высоких международных цен оказывает давление на расходы по импорту и дистрибьюции. Это оказывает непосредственное влияние на конечную стоимость горючего в Румынии, которую оплачивают водители на заправках.

Напомним, Румыния добывает до 3 млн. тонн сырой нефти в год, однако цены на топливо в стране остаются выше, чем в соседних государствах. Около 60% стоимости горючего на заправках составляют налоги.