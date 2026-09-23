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Ціни б'ють рекорди: у Румунії вартість бензину та дизеля сягнула історичного максимуму

АЗС, Румунія
У Румунії бензин вперше перевищив 10 леїв за літр / Вікіпедія

Румунський паливний ринок встановив історичний рекорд через дорогий імпорт: літр бензину сягнув 10,05 лея (€2,02), а дизельне паливо майже досягло позначки в 11 леїв (€2,21).

Як пише Dilo, про це повідомляє Digi24.

"Сьогодні вранці деякі заправки вже відобразили нові ціни, і літр бензину досяг 10,05 лея. Це рекордно висока ціна на бензин, тоді як дизельне паливо також знаходиться на безпрецедентному рівні", — зазначають аналітики. 

Літр дизельного палива наближається до порогу в 11 леїв, а на деяких заправках до цієї позначки залишився лише один лей (€0,20).

Вплив міжнародного ринку

Зростання цін на внутрішньому ринку зумовлене ситуацією на світовій арені. Зокрема, тонна дизельного палива на міжнародному ринку вже понад тиждень тримається вище $1500.

Підтримка високих міжнародних цін створює тиск на витрати з імпорту та дистрибуцію. Це безпосередньо впливає на кінцеву вартість пального в Румунії, яку сплачують водії на заправках.

Нагадаємо, Румунія видобуває до 3 млн тонн сирої нафти на рік, однак ціни на пальне в країні залишаються вищими, ніж у сусідніх державах. Близько 60% вартості пального на заправках становлять податки.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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