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Російська атака пошкодила інфраструктуру низки інтернет-провайдерів Києва: які наслідки для абонентів

інтернет
У Києві після атаки РФ пошкоджена інфраструктура провайдерів / Freepik

Після російської атаки на Київ 23 вересня низка інтернет-провайдерів повідомили про пошкодження інфраструктури, через що частина абонентів може залишитися без зв'язку.

Як пише Dilo, зокрема провайдер "Домонет" повідомляє про пошкодження комунікаціного обладнання.

"Унаслідок чергової російської атаки було пошкоджено наше комутаційне обладнання. Через це наразі відсутній доступ до Інтернету у наших абонентів за адресами: просп. Валерія Лобановського, вул. Кудряшова, вул. Ернста Федора, вул. Новгород-Сіверська, вул. Митрополита Василя Липківського, вул. Ушинського", — йдеться у повідомленні "Домонету".

Фахівці вже знайшли рішення для відновлення роботи та планують завершити ремонт. Команда працює над відновленням зв'язку, як зазначили у провайдері.

Провайдер Kievnet повідомив про пошкодження одного з дата-центрів, який забезпечує роботу частини мережі. Через відсутність електроживлення абоненти в центральній частині міста тимчасово можуть залишитись без доступу до інтернету. Про відновлевння зв’язку обіцяють повідомити додатково.

Крім того, про пошкодження інфраструктури у зв'язку з російською атакою 23 вересня також повідомила компанія Faust у своєму телеграм-каналі.

Провайдер заявив, що до ремонтних робіт у Солом'янському районі Києва (Батиєва гора, Освіти, Кривоноса) зможеть приступити тільки 24 вересня через обмеження доступу до місця прильоту.

Сьогодні також стало відомо, що інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку. 

"Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію. Терміни відновлення поки невідомі", — зазначив провайдер у повідомленні в чаті підтримки. 

Раніше повідомлялося, що український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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