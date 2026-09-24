Росія знищила український дата-центр із потужностями MiroHost: які наслідки

Український дата-центр, у якому були розміщені потужності хостинг-провайдера MiroHost, знищений унаслідок російської атаки на Київ. Компанія наразі не може назвати навіть орієнтовні строки відновлення роботи.

Як пише Dilo, про це dev.ua розповів засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський.

За його словами, проблема стосується лише української інфраструктури компанії. Близько 90% клієнтів MiroHost працюють за межами України, і для них сервіси продовжують працювати у звичайному режимі.

Строків відновлення української інфраструктури компанія наразі не називає через знищення дата-центру.

Атака, через яку постраждав дата-центр із потужностями MiroHost, зачепила й інших гравців ринку хостингу та зв'язку в столиці. Внаслідок російської атаки в Києві постраждав дата-центр, через що проблеми з інтернетом виникли одразу в кількох провайдерів. Про перебої повідомили одразу декілька компаній, зокрема хостинг-провайдер Cityhost, у якого в одному з київських дата-центрів знищено частину обладнання, і команда розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Також інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує абонентів в центрі Києва, заявив про проблеми із наданням послуг користувачам через російську атаку.

Раніше Національна комісія електронних комунікацій (НКЕК) попередила, що в Україні можливі тимчасові перебої з інтернетом та мобільним зв'язком через те, що Росія почала завдавати ударів по телекомунікаційній інфраструктурі.

Росія пошкодила важливі дата-центри у Києві

Внаслідок російської атаки в середу, 23 вересня, були пошкоджені дата-центри київських інтернет-провайдерів. Частина абонентів може зіткнутися з перебоями зі зв'язком.

За інформацією інтернет оператор UTELS, внаслідок ворожої атаки постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання компанії.

"Обладнання залишається без електроживлення, через що можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг", - повідомили в компанії.

Зазначається, що фахівці займаються розгортанням резервних ліній.

"Наші технічні команди активно працюють над відновленням роботи мережі. Найближчим часом повідомимо орієнтовні терміни повного відновлення послуг, - підкреслили в компанії.

Крім того, про масштабну аварію у зв'язку з російською атакою повідомила й мережа "Павутина". Там зауважили, що через російський обстріл також було пошкоджено один із дата-центрів, через що частина абонентів може залишатися без зв’язку.

У свою чергу у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України повідомили, що у Києві та області через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств.