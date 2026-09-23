Російська атака пошкодила дата-центри двох провайдерів: коли відновлять зв’язок

Внаслідок російської атаки пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів UTELS та “Павутина” у Києві. Через знеструмлення обладнання можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.

Як пише Dilo, про це інформують пресслужби інтернет провайдерів.

Дата-центри постраждали від атаки

В UTELS зазначили, що постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання оператора. Наразі воно залишається без електроживлення, що може впливати на стабільність роботи мережі.

На місці працюють аварійно-ремонтні бригади. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити електроживлення, роботу обладнання та мережі.

В UTELS повідомили, що оперативно інформуватимуть клієнтів про перебіг відновлювальних робіт і зміни ситуації.

Про проблеми зі зв’язком також повідомила "Павутина". За даними провайдера, її фахівці працюють над відновленням роботи мережі.

Компанія попросила користувачів поставитися до ситуації з розумінням і зазначила, що додатково повідомить про результати відновлювальних робіт.

Нагадаємо, українські оператори поступово переводять мережі на сучасні оптичні технології, щоб підвищити їхню стійкість та підготувати інфраструктуру до зростання потреб у швидкості передачі даних.

Основною технологією для нових оптичних підключень в Україні наразі залишається GPON (Gigabit Passive Optical Network). Вона дає змогу забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с і зменшує залежність мережі від проміжного обладнання, яке потребує електроживлення.