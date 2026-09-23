RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Російська атака пошкодила дата-центри двох провайдерів: коли відновлять зв’язок

компьютерная клавиатура, оптоволокно
Після атаки РФ у Києві можливі перебої з інтернетом: / Freepik

Внаслідок російської атаки пошкоджено дата-центри інтернет-провайдерів UTELS та “Павутина” у Києві. Через знеструмлення обладнання можливі перебої в роботі мережі та доступі до послуг.

Як пише Dilo, про це інформують пресслужби інтернет провайдерів.

Дата-центри постраждали від атаки

В UTELS зазначили, що постраждав один зі столичних дата-центрів, де розміщене вузлове обладнання оператора. Наразі воно залишається без електроживлення, що може впливати на стабільність роботи мережі.

На місці працюють аварійно-ремонтні бригади. Фахівці намагаються якнайшвидше відновити електроживлення, роботу обладнання та мережі.

В UTELS повідомили, що оперативно інформуватимуть клієнтів про перебіг відновлювальних робіт і зміни ситуації.

Про проблеми зі зв’язком також повідомила "Павутина". За даними провайдера, її фахівці працюють над відновленням роботи мережі.

Компанія попросила користувачів поставитися до ситуації з розумінням і зазначила, що додатково повідомить про результати відновлювальних робіт.

Нагадаємо, українські оператори поступово переводять мережі на сучасні оптичні технології, щоб підвищити їхню стійкість та підготувати інфраструктуру до зростання потреб у швидкості передачі даних.

Основною технологією для нових оптичних підключень в Україні наразі залишається GPON (Gigabit Passive Optical Network). Вона дає змогу забезпечувати швидкість до 1 Гбіт/с і зменшує залежність мережі від проміжного обладнання, яке потребує електроживлення.

Автор:
Ольга Опенько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності