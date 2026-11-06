Удари по енергетиці на Київщині: де є пошкодження після нічної атаки 6 листопада

У ніч на 6 листопада російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Київську область. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури, навчальний заклад, а також приватний житловий сектор.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Під час нічного удару зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури в Білоцерківському та Обухівському районах.

Окрім цього, в Обухівському районі сильна вибухова хвиля вибила вікна у навчальному корпусі та гуртожитку місцевого закладу освіти.

На місцях влучань і падіння уламків негайно розпочали роботу всі оперативні та екстрені служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу та обстежувати території.

У Бориспільському районі через нічну атаку спалахнула пожежа в приватному житловому секторі. Вогонь повністю знищив приватний будинок та господарську будівлю.

Ранше повдомлялось, що в Україні через російські атаки на енергетичну інфраструктуру окремі невеликі міста можуть залишатися без електроенергії до трьох днів. Найбільші ризики виникають у населених пунктах, де електропостачання залежить від однієї підстанції.