ЗСУ зупинили три порти РФ на Азові: росіяни заговорили про банкрутство

Морські порти в Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові фактично припинили свою діяльність через наслідки ударів українських безпілотників. Галузь опинилася під загрозою повної втрати та банкрутства, якщо федеральна влада РФ терміново не надасть фінансову підтримку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами очільника регіону, внаслідок влучань пошкоджено причальні стінки, місткості та іншу портову інфраструктуру. Через зупинку хабів і загальний колапс судноплавства в Азово-Чорноморському басейні в області запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.

Водночас підприємства зобов'язані обслуговувати банківські кредити та виплачувати заробітну плату всьому штату з семи тисяч працівників, що призводить до швидкого виснаження фінансів.

Обвал перевалки вантажів і параліч експорту зерна

Систематичні атаки на судна та термінали призвели до того, що загальний обсяг перевалки вантажів у портах Ростова, Азова та Таганрога обвалився на 45%. За даними джерел видання "Коммерсантъ", у вересні порти Азовського та Чорного морів втратили від 95% до 100% вантажів та 85% пасажиропотоку.

Обмеження руху суден в Азовському басейні російська влада ввела ще на початку липня, що призвело до зупинки відвантажень із донських причалів. Згодом зупинили роботу порту "Кавказ" на Кубані, а також звели до мінімуму відправлення з глибоководних терміналів Чорного моря.

Сукупно через південні порти вивозили 60 мільйонів тонн зернових на рік (раніше це забезпечувало близько 80% експорту зерна з РФ). Через їхній параліч експорт російського зерна обвалився до 17-річного мінімуму: за вересень, за оцінками аналітичного центру "Совекон", відвантажили лише 1,8 мільйона тонн. Наприкінці жовтня, за інформацією агентства Reuters, окремі судна-зерновози почали пропускати в Азовське море через Керченську протоку.

Губернатор Ростовської області закликав федеральну владу запровадити для портів відстрочку податкових платежів, надати пільгові кредити, а також оголосити орендні канікули щодо інфраструктури "Росморпорту" та інших структур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через безпекові ризики в Азово-Чорноморському басейні Росія почала возити зерно через арктичний маршрут часів Другої світової війни. РФ уперше використала цей північний шлях для експорту агропродукції як альтернативу торговим маршрутам у Чорному та Балтійському морях.