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Росія почала возити зерно через арктичний маршрут часів Другої світової війни

Мурманський морський торговельний порт
Мурманський порт спільно з торговою компанією Demetra Holding вантажать зерно / Depositphotos

Росія вперше використала арктичний морський маршрут часів Другої світової війни для експорту зерна, шукаючи альтернативу Чорному та Балтійському морям, де торгівлю ускладнюють безпекові ризики.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Кремль, аби не втратити ключових покупців на Близькому Сході та в Азії, переорієнтовує експорт на балтійські порти й субсидує залізничні перевезення з родючих південних регіонів. Водночас РФ придивлялася і до можливостей в Арктиці.

Мурманський морський торговельний порт спільно з торговою компанією Demetra Holding повідомили, що на судно вантажать першу партію зерна з "ключових аграрних регіонів" обсягом 3,4 тис. тонн.

Мурманськ розташований майже за 2 тис. км на північ від Москви, поблизу кордону з Норвегією. До нього можна дістатися через нейтральні води. У роки Другої світової війни порт використовували союзні конвої для постачання товарів до Радянського Союзу.

"У час, коли традиційні експортні маршрути стикаються з обмеженнями, Мурманський морський торговий порт оперативно відкриває для російських фермерів альтернативний шлях на зовнішні ринки", - зазначили в порту.

За даними суднових трекерів і джерел на ринку, близько 28 тис. тонн пшениці мають завантажити в Мурманську на судно, що прямує до порту Касабланка в Марокко.

Росія переорієнтувала торгівлю здебільшого на балтійські порти. У вересні вони перевалили 1,2 млн тонн, що становить понад 60% усього морського експорту зерна. Компанії переобладнують під зерно термінали для добрив і вугілля.

Раніше повідомлялося, що Росія почала везти зерно на експорт через Мурманськ, але логістика виявилася у 5 разів дорожчою, коли РФ у жовтні 2026 року вперше використала арктичний порт для відправлення першої тестової партії у 40 тисяч тонн ставропольської пшениці.

Автор:
Світлана Манько

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