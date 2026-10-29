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Россия начала возить зерно через арктический маршрут времен Второй мировой войны

Мурманский морской торговый порт
Мурманский порт совместно с торговой компанией Demetra Holding грузят зерно / Depositphotos

Россия впервые использовала арктический морской маршрут времен Второй мировой войны для экспорта зерна, ища альтернативу Черному и Балтийскому морям, где торговлю осложняют риски безопасности.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Кремль, чтобы не потерять ключевых покупателей на Ближнем Востоке и Азии, переориентирует экспорт на балтийские порты и субсидирует железнодорожные перевозки из плодородных южных регионов. В то же время, РФ присматривалась и к возможностям в Арктике.

Мурманский морской торговый порт совместно с торговой компанией Demetra Holding сообщили, что на судно грузят первую партию зерна из ключевых аграрных регионов объемом 3,4 тыс. тонн.

Мурманск расположен почти в 2 тыс. км севернее Москвы, вблизи границы с Норвегией. До него можно добраться через нейтральные воды. В годы Второй мировой войны порт использовали союзные конвои для снабжения товаров в Советский Союз.

"В то время, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, Мурманский морской торговый порт оперативно открывает для российских фермеров альтернативный путь на внешние рынки", - отметили в порту.

По данным судовых трекеров и источников на рынке, около 28 тыс. тонн пшеницы должны загрузить в Мурманске на судно, направляющееся в порт Касабланка в Марокко.

Россия переориентировала торговлю в основном на балтийские порты. В сентябре они перевалили 1,2 млн. тонн, что составляет более 60% всего морского экспорта зерна. Компании переоборудованы под зерно терминалы для удобрений и угля.

Ранее сообщалось, что Россия начала везти зерно на экспорт через Мурманск, но логистика оказалась в 5 раз дороже, когда РФ в октябре 2026 впервые использовала арктический порт для отправки первой тестовой партии в 40 тысяч тонн ставропольской пшеницы.

Автор:
Светлана Манько

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