Россия начала везти зерно на экспорт через Мурманск: логистика оказалась в 5 раз дороже

Россия в октябре 2026 впервые начала использовать арктический порт Мурманск для экспорта зерновых. Первая тестовая партия в объеме 40 тысяч тонн пшеницы, собранной в Ставропольском крае, уже направлена в порт.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Latifundist.com со ссылкой на российские СМИ.

Освоение нового арктического маршрута происходит на фоне растущих проблем с обеспечением традиционного экспорта через акваторию Черного моря.

Логистика и дефицит инфраструктуры

Главным недостатком арктического направления остается его очень высокая себестоимость. Доставка пшеницы по железной дороге из южных регионов РФ в Мурманск обходится экспортерам в 3–5 раз дороже по сравнению с транспортировкой в традиционные южные порты.

Кроме финансовых затрат, плечо доставки усложняется отсутствием необходимой материально-технической базы: в Мурманске нет специализированной и развитой инфраструктуры для оперативной перевалки зерновых грузов.

Мурманск не сможет заменить Черное море

Потенциальные объемы перевалки зерна в порту Мурманска специалисты оценивают в пределах 60–90 тыс. тонн в месяц, что составляет примерно 0,7–1,1 млн. тонн в год.

Для сравнения, через порты Азово-Черноморского бассейна РФ ранее экспортировало около 46,3 млн. тонн зерновых в год.

Таким образом, даже при 100% загрузке мощностей арктический порт сможет обеспечить лишь около 2% от привычных объемов экспорта южного направления.

Ранее сообщалось, что РФ перенаправляет экспорт зерна на Балтику и Арктику из-за атак на черноморские порты. Российские компании начали массово перепрофилировать терминалы для минеральных удобрений и угля в балтийских и арктических портах для обработки зерновых грузов после того, как атаки украинских беспилотников на суда и портовую инфраструктуру серьезно осложнили перевозку через Черное море.