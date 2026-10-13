Росія почала везти зерно на експорт через Мурманськ: логістика виявилася у 5 разів дорожчою

Росія у жовтні 2026 року вперше розпочала використовувати арктичний порт Мурманськ для експорту зернових. Перша тестова партія обсягом 40 тисяч тонн пшениці, зібраної у Ставропольському краї, уже направлена до порту.

Як пише Dilo, про це повідомляє Latifundist.com з посиланням на російські ЗМІ.

Освоєння нового арктичного маршруту відбувається на тлі зростаючих проблем із забезпеченням традиційного експорту через акваторію Чорного моря.

Логістика та дефіцит інфраструктури

Головним недоліком арктичного напрямку залишається його надзвичайно висока собівартість. Доставка пшениці залізницею з південних регіонів РФ до Мурманська обходиться експортерам у 3–5 разів дорожче порівняно з транспортуванням до традиційних південних портів.

Окрім фінансових витрат, плече доставки ускладнюється відсутністю необхідної матеріально-технічної бази: у Мурманську наразі немає спеціалізованої та розвиненої інфраструктури для оперативної перевалки зернових вантажів.

Мурманськ не зможе замінити Чорне море

Потенційні обсяги перевалки зерна в порту Мурманська фахівці оцінюють у межах 60–90 тис. тонн на місяць, що становить приблизно 0,7–1,1 млн тонн на рік.

Для порівняння, через порти Азово-Чорноморського басейну РФ раніше експортувала близько 46,3 млн тонн зернових на рік.

Таким чином, навіть за умови 100% завантаження потужностей арктичний порт зможе забезпечити лише близько 2% від звичних обсягів експорту південного напрямку.

Раніше повідомлялося, що Росія перенаправляє експорт зерна на Балтику та в Арктику через атаки на чорноморські порти. Російські компанії почали масово перепрофілювати термінали для мінеральних добрив та вугілля у балтійських і арктичних портах під обробку зернових вантажів після того, як атаки українських безпілотників на судна та портову інфраструктуру серйозно ускладнили перевезення через Чорне море.