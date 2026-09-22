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Росія перенаправляє експорт зерна на Балтику та в Арктику через атаки на чорноморські порти

експорт зерна
Росія перебудовує експорт зерна / Depositphotos

Російські компанії почали масово перепрофілювати термінали для мінеральних добрив та вугілля у балтійських і арктичних портах під обробку зернових вантажів після того, як атаки українських безпілотників на судна та портову інфраструктуру серйозно ускладнили перевезення через Чорне море. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

У попередньому сезоні через південні ворота проходило майже 90 відсотків усього морського зернового експорту РФ, проте зараз логістичні потоки терміново перенаправляють на північ.

Нові логістичні маршрути 

Приватний термінал Ultramar у порту Усть-Луга на Балтійському морі, який спеціалізувався на мінеральних добривах із річною потужністю 37 мільйонів тонн, уже адаптували для відвантаження зерна на користь найбільшого трейдера Demetra.

У вересні обсяги залізничних перевезень зерна до цього термінала сягнули 260 тисяч тонн із призначенням на Єгипет та Саудівську Аравію.

Крім того, приймати зернові вантажі почали петербурзькі термінали Модуль та БСМЗ, а залізничний монополіст надав таким перевезенням найвищий пріоритет із державними субсидіями.

Запуск арктичного коридору через Мурманськ

Окрім Балтики, Росія готується розпочати експорт зерна через Мурманський морський торговельний порт, який має намір запрацювати у цьому напрямку вже у жовтні.

Завдяки спроможності порту приймати великі судна класу Panamax транспортні витрати не зростатимуть критично, хоча відстань від південних регіонів становить 2700 кілометрів.

Першу партію обсягом 40 тисяч тонн із Ставропольського краю вже узгоджено для перевезення залізницею.

На тлі того, що вересневий експорт зерна з РФ, за оцінками аналітиків Sovecon, скоротився вдвічі, Кремль намагається врятувати агроекспорт через безпечніші арктичні та балтійські маршрути.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія не може вивезти зерно, а експорт обвалився до мінімуму з 2010 року. Із 1 до 20 серпня відвантаження зерна нового врожаю з РФ скоротилися у 2,5 раза — до 1,4 млн тонн, а окремо пшениці — у 2,6 раза.

Автор:
Тетяна Бесараб

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