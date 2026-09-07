Росія не може вивезти зерно: експорт обвалився до мінімуму з 2010 року

Росія не встигає вивозити зерно нового врожаю. Із 1 до 20 серпня експорт скоротився у 2,5 раза — до 1,4 мільйона тонн, а пшениці — у 2,6 раза.

Про це повідомляє Dilo з прсиланням на дані СЗРУ.

У вересні експорт російської пшениці може впасти ще на 52,1–62,5% — до 1,8–2,3 млн тонн, що є найнижчим рівнем із 2010 року.

Надлишок зерна, падіння цін та глухий кут у логістиці

Надлишок продукції обвалює внутрішній ринок: за тиждень ціни на пшеницю, ячмінь, соняшник і сою знизилися на 3,3–8,5%, а за рік – більш ніж на 40%. Ростовська область, яка забезпечує майже 10% російського врожаю, 28 серпня запровадила режим надзвичайної ситуації через неможливість нормально експортувати зерно.

Кремль у відповідь готує державні закупівлі, пільгові кредити, субсидії та позики під заставу непроданого врожаю, а також розглядає скасування експортного мита і компенсацію дорогих перевезень до альтернативних портів.

Проте такі заходи не вирішать проблему, адже до 70% російського зернового експорту проходило через південні порти, тоді як альтернативні маршрути не мають достатньої пропускної спроможності. Крім того, транспортування до портів Балтійського моря додає від 30 до 50 доларів на тонні, що робить експорт ще менш вигідним.

Збій у збуті вже позначився на фінансових звітах компаній. У одного з найбільших російських агрохолдингів "Русагро" чистий прибуток за перше півріччя обвалився на 99% — з 4,8 мільярда до 55,88 мільйона рублів.

Пільгові позики та субсидії не замінять зламану логістику й не збільшать пропускну спроможність портів. Якщо експорт не відновиться, накопичення запасів на складах і подальше падіння цін призведуть до перекладання збитків на бюджет і банківську систему РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зерно в Росії дешевшає через проблеми з логістикою та падіння експорту. На внутрішньому ринку Росії пшениця та ячмінь дешевшають прискореними темпами. Із середини липня ціни впали на 8–14,5%, а за рік втратили 17,8–20,1%. Через це російські аграрії опинилися на межі рентабельності та збитковості.