Спільний контроль на кордоні: Україна та Польща обговорили нові пункти пропуску

Україна та Польща обговорили спільні заходи для підтримки стабільної роботи пунктів пропуску, зокрема реагування на повітряні загрози, розширення мережі спільних пунктів пропуску та організацію безпечного оформлення залізничних перевезень.

Як пише Dilo, про це інформує перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

Що зміниться на кордоні України та Польщі

На пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" представники Міністерства розвитку громад та територій України провели зустріч із керівництвом польських воєводств, представниками польських міністерств внутрішніх справ і фінансів, а також прикордонних та митних служб обох країн.

Сторони обговорили спільні кроки для підтримки пропускної спроможності пунктів пропуску та безперебійної роботи українсько-польського кордону.

Окрему увагу приділили алгоритмам дій у разі повітряної загрози або атаки поблизу пунктів пропуску. Йдеться про оперативний обмін інформацією, евакуацію людей, тимчасове припинення оформлення та швидке відновлення роботи після завершення загрози.

Також Україна та Польща розглянули можливість збільшення кількості спільних пунктів пропуску, де українські та польські прикордонники й митники здійснюють контроль в одному місці.

За словами Деркача, такий формат уже багато років працює на українсько-польському кордоні. Наразі між країнами діють п’ять спільних пунктів пропуску. Аналогічний підхід застосовується на кордоні України з Молдовою.

Для подальшого розвитку спільного контролю необхідно просунутися у питанні Угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Документ має створити правові умови для роботи українських служб на польській території, що набуває додаткового значення з огляду на безпекову ситуацію.

Окремо учасники зустрічі обговорили роботу залізничних пунктів пропуску. За словами Деркача, оформлення поїздів необхідно організувати таким чином, щоб одночасно забезпечити безпеку пасажирів, вантажів, локомотивних бригад і рухомого складу та не створювати додаткових затримок для залізничного сполучення.

Нагадаємо, Україна веде переговори із сусідніми державами щодо можливості перенесення прикордонних пунктів пропуску на їхню територію через систематичні обстріли з боку Росії.